Сенат США признал Россию государством-спонсором терроризма

Американские сенаторы призвали госсекретаря Энтони Блинкена принять решение о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма, точно так же как ранее США поступили с Сирией, Ираном, Кубой и Северной Кореей. Соответствующая резолюция Сената была принята минувшей ночью.

В документе на нескольких страницах перечисляются факты и мнения, которые Сенат «принимает во внимание». Первым пунктом задолго до перечисления военных преступлений, которые были совершены российскими военными в Украине после 24 февраля, оказалось напоминание того факта, что Владимир Путин регулярно прибегает к практике убийства своих оппонентов.

«Принимая во внимание, что по указанию президента Владимира Путина правительство РФ поощряло и продолжает поощрять акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств», – сказано в резолюции.

Далее сенаторы напоминают о второй чеченской войне, в ходе которой погибло большое количество гражданских лиц, об оккупации районов Донбасса в 2014 году, об участии ВС РФ в сирийском конфликте, опять же, с многочисленными жертвами среди мирного населения. Отдельно сенаторы напоминают про ЧВК (частные военные кампании – прим. ред.), наемников, которых Кремль стал активно использовать восемь лет назад.