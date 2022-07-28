Сенат США принял резолюцию с призывом к Госдепартаменту признать Россию спонсором терроризма из-за войны в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. Текст резолюции опубликован на сайте нижней палаты американского парламента. Аналогичный документ готовится рассмотреть и Конгресс – верхняя палата.
Сенат США признал Россию государством-спонсором терроризма
Американские сенаторы призвали госсекретаря Энтони Блинкена принять решение о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма, точно так же как ранее США поступили с Сирией, Ираном, Кубой и Северной Кореей. Соответствующая резолюция Сената была принята минувшей ночью.
В документе на нескольких страницах перечисляются факты и мнения, которые Сенат «принимает во внимание». Первым пунктом задолго до перечисления военных преступлений, которые были совершены российскими военными в Украине после 24 февраля, оказалось напоминание того факта, что Владимир Путин регулярно прибегает к практике убийства своих оппонентов.
«Принимая во внимание, что по указанию президента Владимира Путина правительство РФ поощряло и продолжает поощрять акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств», – сказано в резолюции.
Далее сенаторы напоминают о второй чеченской войне, в ходе которой погибло большое количество гражданских лиц, об оккупации районов Донбасса в 2014 году, об участии ВС РФ в сирийском конфликте, опять же, с многочисленными жертвами среди мирного населения. Отдельно сенаторы напоминают про ЧВК (частные военные кампании – прим. ред.), наемников, которых Кремль стал активно использовать восемь лет назад.
«Принимая во внимание, что РФ сеет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие, как группа «Вагнера» <…> , что группа «Вагнера» опирается на поддержку РФ и Минобороны для достижения внешнеполитических целей РФ <…>, что в феврале 2022 года сообщалось о более чем 400 российских наемников из группы «Вагнера», которые были отправлены в Киев с приказом Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины», - напоминает Сенат о самой известной российской ЧВК.
Далее Сенат напоминает, о том, что в результате применения ВС РФ неизбирательного оружия погибло «бесчисленное количество невинных мужчин, женщин и детей», а военные «совершили многочисленные суммарные казни невинных мирных жителей и попытались прикрыть свои зверства массовыми захоронениями по всей Украине», и что признать Россию спонсором-терроризма ранее просили и президент Украины, и Верховная Рада.
На этих основаниях, с учетом ранее принятых в США законов, Сенат просит госдепартамент поддержать решение о включении РФ в список государств, поддерживающих терроризм. При этом сам Сенат «расценивает действия правительства РФ по указанию президента Владимира Путина как террористические акты».
Внесение в позорный список будет означать практически полное прекращение дипломатического общения между Вашингтоном и Москвой, а также введение новых жестких санкций.