Конкурс по поиску оператора для нового здания приюта для животных в Нарве провалился

«Департамент городского хозяйства разрабатывал условия поставки опираясь на опыт других самоуправлений. До объявления конкурса мы встречались с представителями разных организаций по работе с бездомными животными, где высказывались мнения о нюансах работы приюта, – сказала вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова. – К сожалению, в рамках первого конкурса договор не был заключён. В ближайшем будущем мы намерены объявить новый, повторный конкурс госпоставки централизованной услуги сроком на пять лет».

Новое здание приюта для животных было построено в прошлом году за счет, так называемых «ковидных» денег, когда государство выделило 70 миллионов евро на возмещение самоуправлениям ущерба от чрезвычайного положения. В эксплуатацию само здание было сдано 24 ноября прошлого года. Также на территории приюта предусмотрена площадка для выгула собак, строительство которой завершилось в этом году. Разрешение на ее использование было получено 6 июля текущего года.