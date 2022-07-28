Чт, 28.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Поломки на электростанциях взвинтили цены на электроэнергию в Эстонии до максимума за год

rus.postimees.ee
Поломки на электростанциях взвинтили цены на электроэнергию в Эстонии до максимума за год
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Если частное лицо переходит на пакет государственных цен Eesti Energia, отказаться от текущего поставщика электроэнергии следует до конца августа.
Если частное лицо переходит на пакет государственных цен Eesti Energia, отказаться от текущего поставщика электроэнергии следует до конца августа. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

В ценовой зоне Эстонии биржи электроэнергии Nord Pool средняя биржевая цена электроэнергии сегодня составляет 378,26 евро за мегаватт-час, что является самым высоким уровнем в 2022 году.

Самой дорогой - 606,59 евро за мегаватт-час - биржевая цена электроэнергии будет сегодня с 20 до 21 часа, самая дешевая электроэнергия была получена сегодня рано утром с 4 до 5 утра, когда цена составляла 147,70 евро за мегаватт-час.

Причина низких цен на электроэнергию кроется в поломках на сланцевых электростанциях Eesti Energia. Незапланированно вышли из строя электростанция Аувере (274 МВт) и пятый блок Эстонской элекростанции (173 МВт). Шестой блок (173 МВт) Эстонской элекростанции и одиннадцатый блок (192 МВт) Балтийской электростанции также не работают в связи с плановыми ремонтными работами.

В ближайшее время не стоит надеяться, что электростанции, на которых остановилось производство, вернутся на рынок: первым должен возобновить выработку электроэнергии 11-й блок Балтийской электростанции, но и это случится только 18 августа.

В результате ремонтных работ и поломок Eesti Energia в настоящее время производит электроэнергию только в третьем, четвертом и восьмом блоках Эстонской электростанции, которые вместе могут производить электроэнергию мощностью чуть более 500 мегаватт. Например, в часы с рекордными ценами в прошлом году государственная компания произвела 1000 мегаватт электроэнергии на своих сланцевых заводах в Нарве.

В дополнение к выведенным из эксплуатации заводам по производству горючего сланца, на производство электроэнергии в Эстонии влияет сегодняшняя пасмурная погода, поэтому производство солнечных парков также отстает от пиковых периодов примерно на 200 мегаватт.

Из-за неблагоприятной погоды и низкой производительности сланцевых заводов потребление электроэнергии в Эстонии превышает производство в течение дня: по данным Elering, например, в 10 часов утра разница между производством и потреблением составляла почти 150 мегаватт.

В Латвии и Литве электричество сегодня стоит 430,68 евро, что на 13,9% больше, чем в Эстонии. Однако в Финляндии электричество в четверг стоит 174,45 евро, что на 53,9% меньше, чем в Эстонии.

В ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии Nord Pool в этом году средняя цена за июнь составила 173,83 евро за мегаватт-час, что более чем в два раза больше, чем в июне 2021 года, когда среднемесячная цена составляла 86,73 евро за мегаватт-час.

Средняя биржевая цена в июне также была на 14,8% выше, чем в мае, когда составляла 151,37 евро за мегаватт-час.

Осенью и зимой прошлого года биржевая цена электроэнергии установила несколько новых ценовых рекордов в ценовом регионе Эстонии. Последний рекорд цены на электроэнергию датируется 7 декабря 2021 года, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час. В то время средняя цена за неделю составляла тогда 294,58 евро.

Ключевые слова
Наверх