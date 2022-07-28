Поломки на электростанциях взвинтили цены на электроэнергию в Эстонии до максимума за год

Самой дорогой - 606,59 евро за мегаватт-час - биржевая цена электроэнергии будет сегодня с 20 до 21 часа, самая дешевая электроэнергия была получена сегодня рано утром с 4 до 5 утра, когда цена составляла 147,70 евро за мегаватт-час.

Причина низких цен на электроэнергию кроется в поломках на сланцевых электростанциях Eesti Energia. Незапланированно вышли из строя электростанция Аувере (274 МВт) и пятый блок Эстонской элекростанции (173 МВт). Шестой блок (173 МВт) Эстонской элекростанции и одиннадцатый блок (192 МВт) Балтийской электростанции также не работают в связи с плановыми ремонтными работами.

В ближайшее время не стоит надеяться, что электростанции, на которых остановилось производство, вернутся на рынок: первым должен возобновить выработку электроэнергии 11-й блок Балтийской электростанции, но и это случится только 18 августа.

В результате ремонтных работ и поломок Eesti Energia в настоящее время производит электроэнергию только в третьем, четвертом и восьмом блоках Эстонской электростанции, которые вместе могут производить электроэнергию мощностью чуть более 500 мегаватт. Например, в часы с рекордными ценами в прошлом году государственная компания произвела 1000 мегаватт электроэнергии на своих сланцевых заводах в Нарве.

В дополнение к выведенным из эксплуатации заводам по производству горючего сланца, на производство электроэнергии в Эстонии влияет сегодняшняя пасмурная погода, поэтому производство солнечных парков также отстает от пиковых периодов примерно на 200 мегаватт.