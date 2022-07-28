В ценовой зоне Эстонии биржи электроэнергии Nord Pool средняя биржевая цена электроэнергии сегодня составляет 378,26 евро за мегаватт-час, что является самым высоким уровнем в 2022 году.
Поломки на электростанциях взвинтили цены на электроэнергию в Эстонии до максимума за год
Самой дорогой - 606,59 евро за мегаватт-час - биржевая цена электроэнергии будет сегодня с 20 до 21 часа, самая дешевая электроэнергия была получена сегодня рано утром с 4 до 5 утра, когда цена составляла 147,70 евро за мегаватт-час.
Причина низких цен на электроэнергию кроется в поломках на сланцевых электростанциях Eesti Energia. Незапланированно вышли из строя электростанция Аувере (274 МВт) и пятый блок Эстонской элекростанции (173 МВт). Шестой блок (173 МВт) Эстонской элекростанции и одиннадцатый блок (192 МВт) Балтийской электростанции также не работают в связи с плановыми ремонтными работами.
В ближайшее время не стоит надеяться, что электростанции, на которых остановилось производство, вернутся на рынок: первым должен возобновить выработку электроэнергии 11-й блок Балтийской электростанции, но и это случится только 18 августа.
В результате ремонтных работ и поломок Eesti Energia в настоящее время производит электроэнергию только в третьем, четвертом и восьмом блоках Эстонской электростанции, которые вместе могут производить электроэнергию мощностью чуть более 500 мегаватт. Например, в часы с рекордными ценами в прошлом году государственная компания произвела 1000 мегаватт электроэнергии на своих сланцевых заводах в Нарве.
В дополнение к выведенным из эксплуатации заводам по производству горючего сланца, на производство электроэнергии в Эстонии влияет сегодняшняя пасмурная погода, поэтому производство солнечных парков также отстает от пиковых периодов примерно на 200 мегаватт.
Из-за неблагоприятной погоды и низкой производительности сланцевых заводов потребление электроэнергии в Эстонии превышает производство в течение дня: по данным Elering, например, в 10 часов утра разница между производством и потреблением составляла почти 150 мегаватт.
В Латвии и Литве электричество сегодня стоит 430,68 евро, что на 13,9% больше, чем в Эстонии. Однако в Финляндии электричество в четверг стоит 174,45 евро, что на 53,9% меньше, чем в Эстонии.
В ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии Nord Pool в этом году средняя цена за июнь составила 173,83 евро за мегаватт-час, что более чем в два раза больше, чем в июне 2021 года, когда среднемесячная цена составляла 86,73 евро за мегаватт-час.
Средняя биржевая цена в июне также была на 14,8% выше, чем в мае, когда составляла 151,37 евро за мегаватт-час.
Осенью и зимой прошлого года биржевая цена электроэнергии установила несколько новых ценовых рекордов в ценовом регионе Эстонии. Последний рекорд цены на электроэнергию датируется 7 декабря 2021 года, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час. В то время средняя цена за неделю составляла тогда 294,58 евро.