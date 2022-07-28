В Эстонии для военных беженцев предоставлен добровольный общий медицинский осмотр, цель которого – получить представление о состоянии здоровья, провести тесты на инфекционный контроль, при необходимости сделать прививку, спланировать дальнейшее лечение и выписать рецепты на лекарства. Портал Tervis делится обзором Департамента здоровья о том, какие инфекционные заболевания были обнаружены у беженцев.
ВИЧ-инфицированные военные беженцы не влияют на распространение заболевания в Эстонии
Главная специалистка отдела управления здравоохранением и операций Департамента здоровья Лийна Хенн поясняет, что в рамках общего медицинского осмотра делается рентген грудной клетки; гемограмма с лейкограммой из 5 частей; определение антигена и/или антител ВИЧ 1,2 и гепатита В (HBsAg). При необходимости перед анализами и процедурами проводятся скрининговые тесты, анализы на гормоны, тесты на возбудителей иммунным методом и тестирование на коронавирус.
Во время медосмотра у военного беженца запрашивают стандартный анамнез для выявления перенесенных и хронических заболеваний. Добровольный медосмотр прошли около 6300 украинских беженцев.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 47 734 украинских военных беженца. По состоянию на 24 июля зарегистрировано 30 913 ходатайств о предоставлении временной защиты.
По состоянию на 25 июля, среди украинских беженцев, прошедших добровольный медосмотр, выявлено 999 случаев заболеваний. Наибольшая их часть (846) относится к прочим и неуточненным инфекционным заболеваниям, в том числе к редким инфекционным заболеваниям. На втором месте – ветряная оспа (выявлена у 58 человек) и на третьем – ВИЧ-инфекция (у 30 человек).
Реже регистрировались ротавирусный энтерит (28), вирусный гепатит (22) и другие кишечные бактериальные и вирусные инфекции (21). В более редких случаях также встречались СПИД (7) и болезнь Лайма (7).
Всех ВИЧ-инфицированных не выявить
Статистика Департамента здоровья показывает, что за последние годы значительного снижения числа новых случаев заражения ВИЧ не произошло. По данным ВОЗ, по худшим прогнозам, почти 40 процентов случаев заражения ВИЧ в Эстонии могут остаться незамеченными. В период с 1988 по 2021 год в Эстонии было зарегистрировано 10 344 носителя ВИЧ. Узнать больше о статистике ВИЧ-инфекции в Эстонии можно здесь.
В 2022 году статистика новых случаев заражения ВИЧ в Эстонии была слеующей:
- Январь – 8
- Февраль – 10
- Март – 36
- Апрель – 21
- Май – 38
- Июнь – 14
- Июль (по состоянию на 25 июля) – 21
Всего: 148
Среди военных беженцев из Украины зарегистрировано 83 случая ВИЧ-инфекции, 37 из них выявлены в ходе добровольных медосмотров: 30 случаев ВИЧ-инфекции и семь случаев СПИДа.
Однако стоит знать, что носителей ВИЧ в Украине больше, чем в других странах Европы. Если, например, в 2019 году в Эстонии было 3213 ВИЧ-инфицированных, то в этом году в Украине — 264 448 человек.
Поскольку прохождение медосмотра не является обязательным, в Департаменте здоровья не могут сказать точно, сколько военных беженцев инфицировано ВИЧ. Если беженец обращается к врачу или в пункт консультирования и тестирования на ВИЧ, этот номер не отражается в базе данных Департамента здоровья.
Лийна Хенн подтверждает, что многие ВИЧ-инфицированные беженцы изъявляют желание продолжать лечение в Эстонии, что является причиной частой регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции. Кроме того, в Департаменте здоровья подтверждают, что носители ВИЧ-инфекции среди прибывших в Эстонию военных беженцев никак не повлияли на рост заражения.