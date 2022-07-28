ВИЧ-инфицированные военные беженцы не влияют на распространение заболевания в Эстонии

Главная специалистка отдела управления здравоохранением и операций Департамента здоровья Лийна Хенн поясняет, что в рамках общего медицинского осмотра делается рентген грудной клетки; гемограмма с лейкограммой из 5 частей; определение антигена и/или антител ВИЧ 1,2 и гепатита В (HBsAg). При необходимости перед анализами и процедурами проводятся скрининговые тесты, анализы на гормоны, тесты на возбудителей иммунным методом и тестирование на коронавирус.

Во время медосмотра у военного беженца запрашивают стандартный анамнез для выявления перенесенных и хронических заболеваний. Добровольный медосмотр прошли около 6300 украинских беженцев.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 47 734 украинских военных беженца. По состоянию на 24 июля зарегистрировано 30 913 ходатайств о предоставлении временной защиты.

По состоянию на 25 июля, среди украинских беженцев, прошедших добровольный медосмотр, выявлено 999 случаев заболеваний. Наибольшая их часть (846) относится к прочим и неуточненным инфекционным заболеваниям, в том числе к редким инфекционным заболеваниям. На втором месте – ветряная оспа (выявлена ​​у 58 человек) и на третьем – ВИЧ-инфекция (у 30 человек).

Реже регистрировались ротавирусный энтерит (28), вирусный гепатит (22) и другие кишечные бактериальные и вирусные инфекции (21). В более редких случаях также встречались СПИД (7) и болезнь Лайма (7).

Всех ВИЧ-инфицированных не выявить