У ePrisma есть проблемы с отображением корректных цен. Торговая сеть обещает урегулировать все ценовые разногласия с обычным магазином в пользу покупателя.
В интернет-магазине популярной торговой сети возникли проблемы с отображением цен
«На данный момент в ePrisma есть технические ошибки, которые привели к ситуации, когда цены указаны неверно, т. е. продукты могут иметь разницу в цене с ценами в физическом магазине», - сказала директор по маркетингу и коммуникациям Prisma Peremarket Лийна Пярлин.
Поскольку Prisma имеет единую систему оформления заказов для всех магазинов, включая интернет-магазин, все ценовые различия будут решены в пользу покупателя.
«Например, если цена в интернет-магазине ниже, чем в физическом магазине, покупатель может получить товар по более низкой цене, указанной в ePrisma. Если в интернет-магазине товар стоит дороже, чем в обычном магазине, покупатель получит товар по цене магазина», - заверила Пярлин.
«Компенсация цены производится после совершения покупки - переплаченная сумма возвращается на счет покупателя в течение 1-2 дней».
Prisma получила подтверждение от инфотехнологов о том, что проблема выявлена и техническая проблема будет решена в ближайшее время.