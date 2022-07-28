В интернет-магазине популярной торговой сети возникли проблемы с отображением цен

«На данный момент в ePrisma есть технические ошибки, которые привели к ситуации, когда цены указаны неверно, т. е. продукты могут иметь разницу в цене с ценами в физическом магазине», - сказала директор по маркетингу и коммуникациям Prisma Peremarket Лийна Пярлин.

Поскольку Prisma имеет единую систему оформления заказов для всех магазинов, включая интернет-магазин, все ценовые различия будут решены в пользу покупателя.

«Например, если цена в интернет-магазине ниже, чем в физическом магазине, покупатель может получить товар по более низкой цене, указанной в ePrisma. Если в интернет-магазине товар стоит дороже, чем в обычном магазине, покупатель получит товар по цене магазина», - заверила Пярлин.

«Компенсация цены производится после совершения покупки - переплаченная сумма возвращается на счет покупателя в течение 1-2 дней».