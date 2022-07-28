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В парке на Штромке выкопали около пяти тонн битума

rus.postimees.ee
В парке на Штромке выкопали около пяти тонн битума
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Загрязнение в Штромке.
Загрязнение в Штромке. Фото: Põhja-Tallinna Valitsus

В Пыхья-Таллинне в прибрежном парке на Штромке выкопали около пяти тонн битума. На загрязнение, находящееся в нескольких сотнях метров от моря, указала жидкая маслянистая масса, выступающая из-под земли.

Загрязнение обнаружили благодаря внимательному горожанину, который сообщил о маслянистом пятне на траве. Сотрудники Департамента окружающей среды, Управы Пыхья-Таллинна и Таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства проверили местонахождение возможного загрязнения.

«Из-под земли на траву проступило вещество с характерными для нефтепродукта признаками. Местонахождение загрязнения раскопали, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, найти источник загрязнения и его ликвидировать», – пояснила старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В ходе раскопок нашли большое количество битуминозного вещества. На данный момент раскопки завершены, управа организует утилизацию выкопанного загрязнения. Территория огорожена лентами до тех пор, пока остатки битума не будут вывезены, а почва выровнена.

«Мы благодарны активному горожанину, который заметил загрязнение и сообщил о нем. Сегодня загрязнение убрано, и окружающая среда стала чище», - добавила Мануэла Пихлап.

Это уже второй за лето случай, когда в районе Штромки были обнаружены проступающие из-под земли остатки нефтепродуктов.

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