Чт, 28.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Эстонская национальная авиакомпания будет летать туда, куда эстонцы действительно хотят путешествовать

rus.postimees.ee
Эстонская национальная авиакомпания будет летать туда, куда эстонцы действительно хотят путешествовать
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Airbus A320 в небе.
Airbus A320 в небе. Фото: Slavek Ruta

Эстонская национальная авиакомпания Nordic Aviation Group AS в середине октября начнет чартерные рейсы в Египет и на Канарские острова совместно с туроператором TEZ Tours. В сотрудничестве двух компаний в течение зимнего сезона предлагаются праздничные поездки в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Тенерифе.

Чартерные рейсы начнутся с 18 октября. Рейсы на Тенерифе будут по субботам, в Хургаду по вторникам и пятницам, и в Шарм-эль-Шейх по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на 180-местном самолете Airbus 320.

В настоящее время Nordica летает между шведскими городами Арвидсъяур, Елливаре и Стокгольм.

По словам Тоомаса Уйбо, менеджера по маркетингу и коммуникациям Nordic Aviation Group, это запуск нового направления бизнеса, анонсированного компанией весной. «Мы постоянно развиваемся как авиакомпания, и предложение чартерных рейсов на Airbus 320 является естественным продолжением нашей текущей деятельности. Мы рады сообщить, что наш первый Airbus нашел применение в Эстонии. Мы верим, что как отечественная компания сможем предложить эстонцам очень хороший сервис и удобное время рейсов для поездок в отпуск предстоящей зимой в сотрудничестве с TEZ Tour».

Airbus 320 Nordic Aviation Group будет работать под брендом Nordica, и летные экипажи уже формируюстя в течение некоторого времени.

Ключевые слова
Наверх