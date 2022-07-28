Эстонская национальная авиакомпания будет летать туда, куда эстонцы действительно хотят путешествовать

Чартерные рейсы начнутся с 18 октября. Рейсы на Тенерифе будут по субботам, в Хургаду по вторникам и пятницам, и в Шарм-эль-Шейх по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на 180-местном самолете Airbus 320.

В настоящее время Nordica летает между шведскими городами Арвидсъяур, Елливаре и Стокгольм.

По словам Тоомаса Уйбо, менеджера по маркетингу и коммуникациям Nordic Aviation Group, это запуск нового направления бизнеса, анонсированного компанией весной. «Мы постоянно развиваемся как авиакомпания, и предложение чартерных рейсов на Airbus 320 является естественным продолжением нашей текущей деятельности. Мы рады сообщить, что наш первый Airbus нашел применение в Эстонии. Мы верим, что как отечественная компания сможем предложить эстонцам очень хороший сервис и удобное время рейсов для поездок в отпуск предстоящей зимой в сотрудничестве с TEZ Tour».