История ⟩ Как в центре Таллинна появился «зеленый крест»

В довоенные годы улицы в районе парка Лембиту не были идеально прямыми, некоторые из них носили другие названия. Например, улица Лаутери с середины XIX века называлась Большая Арефьевская (в честь одного из домовладельцев), в документах порою встречается близкое к Arefjevi по фонетике Orechowi. Улица Лембиту называлась Балесной, хотя на некоторых картах можно встретить и адаптированный вариант – Полесная. Название ей дал бывший местный житель – отставной морской офицер Балясный, дом которого продали за долги в 1807 году, но название осталось. По территории современного парка пролегали также части улиц Каука, Ыуна и Иманта. В советские годы часть из них носили имена различных деятелей коммунистического движения. Давшая имя парку улица Лембиту получила свое название почти сто лет назад, в 1923 году, в честь полумифического эстонского вождя, сражавшегося против крестоносцев в XIII веке.

Разбор развалин на улице Иманта, на заднем плане – театр «Эстония». 1949 год. Фото: Собрание Таллиннского городского музея

Единая зеленая зона

Абсолютное большинство деревянных домов, стоявших по этим улицам, были уничтожены в ходе бомбежек и последовавшей с конца 1940-х годов масштабной реорганизации городского пространства. Уже в 1947 году под руководством архитекторов Харальда Аармана и Отто Кеппе была разработана планировка, которой было предусмотрено создание т.н. зеленого креста: аллеи на бульваре Рявала (бульвар Ленина), от которого на месте современного здания МИДа в обе стороны уходили новые скверы.