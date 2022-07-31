В свете переименования части парка Лембиту в площадь Украины многие наверняка задались вопросом об истории этой небольшой зеленой зоны в центре столицы. Расположенный за зданием МИДа парк вроде бы ничем не отличается от многих похожих по размеру и устройству городских парков, но история его появления может рассказать нам многое о прошлом Таллинна.
История ⟩ Как в центре Таллинна появился «зеленый крест»
В нашем городе есть десятки разных парков, и некоторые из них настолько старые, что специалисты даже не могут точно датировать их возникновение. Открытый и доступный для всех парк – относительно современное явление, ставшее массовым лишь в последние 200-300 лет. По всей Европе парки разбивали возле поместий или дворцов, во дворах кварталов и на месте бывших городских стен и рвов, постепенно снимая преграды и круглосуточно разрешая доступ людей в парк вне зависимости от их возраста, пола или класса.
Печальные истоки
Однако в Таллинне есть целый ряд парков и зеленых зон, возникших не в силу общего развития и демократизации общества, а совсем по другой и печальной причине. В марте 1944 года, когда советские войска наступали на оккупированную нацистской Германией Эстонию, Таллинн подвергся особенно интенсивным бомбардировкам. Погибло более 700 человек, пострадало каждое третье здание в городе, причем 1500 построек были разрушены полностью. Точечные удары советских ВВС часто не достигали своих целей – военных или стратегически важных объектов, поэтому в основном страдали жилые дома.
К числу городских районов, который из-за бомбежек и в ходе последующего восстановления изменился до неузнаваемости, можно отнести и микрорайон Сибулакюла, то есть окрестности современного МИДа и отеля «Олимпия». Эта часть города с конца XVIII века была застроена деревянными жилыми домами, на смену которым с 1920-х годов постепенно приходили каменные здания.
В довоенные годы улицы в районе парка Лембиту не были идеально прямыми, некоторые из них носили другие названия. Например, улица Лаутери с середины XIX века называлась Большая Арефьевская (в честь одного из домовладельцев), в документах порою встречается близкое к Arefjevi по фонетике Orechowi. Улица Лембиту называлась Балесной, хотя на некоторых картах можно встретить и адаптированный вариант – Полесная. Название ей дал бывший местный житель – отставной морской офицер Балясный, дом которого продали за долги в 1807 году, но название осталось. По территории современного парка пролегали также части улиц Каука, Ыуна и Иманта. В советские годы часть из них носили имена различных деятелей коммунистического движения. Давшая имя парку улица Лембиту получила свое название почти сто лет назад, в 1923 году, в честь полумифического эстонского вождя, сражавшегося против крестоносцев в XIII веке.
Единая зеленая зона
Абсолютное большинство деревянных домов, стоявших по этим улицам, были уничтожены в ходе бомбежек и последовавшей с конца 1940-х годов масштабной реорганизации городского пространства. Уже в 1947 году под руководством архитекторов Харальда Аармана и Отто Кеппе была разработана планировка, которой было предусмотрено создание т.н. зеленого креста: аллеи на бульваре Рявала (бульвар Ленина), от которого на месте современного здания МИДа в обе стороны уходили новые скверы.
Развалины домов были снесены, а вдоль нового бульвара спроектированы более массивные представительские здания в духе сталинского ампира. Площадь Театри (Театральная площадь – прим. ред.), Исландская площадь и парк Лембиту (в советские годы носивший имя коммуниста Ханса Пёэгельманна и увенчанный его бюстом) образовывали единое целое. При этом зеленые зоны не сколько различались по посаженным там деревьям и своей геометрии. Вероятно, часть деревьев, которые до сих пор сохранились в парке Лембиту, росли там еще с довоенных времен. Современную территорию парк Лембиту обрел в 1969 году, когда было завершено строительство здания для ЦК Коммунистической партии Эстонии, где сегодня работает МИД. Отягощенный идеологией бюст убрали из парка в 1992 году, а в 2012 году там была установлена скульптура «Девушка с миской» («Колхозница» – прим. ред.), прежде украшавшая пересечение улицы Тоомпеа с бульваром Каарли.
Доходные дома
Примечательно, что здание МИДа сливается с соседним четырехэтажным домом, расположенным по адресу Лембиту, 3. Его в 1937 году построил – как мы бы выразились сейчас – девелопер Вольдемар Вундер по проекту эстонского архитектора Эжена Захариаса. В прессе за 1937 год отмечается, что несмотря на рост цен на стройматериалы в этом году в Таллинне построят ряд новых доходных домов (газета Uus Eesti от 9.04.1937).
В столице можно встретить десятки работ Захариаса и большинство из них – это такие же доходные дома, предназначенные для сдачи в аренду квартирантам и выполненные в очень сдержанной манере.
Симметричный фасад отличается лаконичностью, лишь под карнизом едва заметен фриз, то есть волнистый элемент декора в верхней части колонны. Каменное здание одно из немногих пережило бомбежки и сопутствующие пожары в 1944 году дошло до нас практически без изменений. В 1960-х дом был перестроен изнутри и превратился в отель, просуществовавший там до 2004 года. Затем здание использовал МИД, а потом планировалось, что туда переедет Олимпийский комитет.
Сейчас сохранившийся в первозданном виде бывший арендный дом пустует, но по архивным снимкам хорошо видно, что его окрестности за эти 85 лет изменились до неузнаваемости.
Дополнительное чтение: о парках Таллинна можно узнать подробнее в монументальном труде Tallinna pargid ja haljasalad (peatoim. Kristiina Kupper), Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 2021, 704 lk.