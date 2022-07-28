На эстонских пограничных пунктах Лухамаа и Койдула время ожидания грузовиков в направлении России составляет около трех недель, а грузы, прибывающие от восточного соседа, проходят практически без очереди.
В Южной Эстонии на границе с Россией образовались трехнедельные очереди грузовиков
«Грузовики не стоятна границе, а движутся, и очереди формируются в соответствии с движением на российской стороне, – сказал начальник Лыунаского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Тоомас Хуйк. – Направление из Эстонии в целом корректируется российской стороной, и мы работаем в соответствии с этим. Российская сторона сейчас задает тон по скорости».
Зоны ожидания грузовиков в Койдула и Лухамаа почти полностью заполнены транспортными средствами, которые ждут перехода. По состоянию на четверг в очереди в Койдула стояло более 440 грузовиков, и ближайшее время, на которое можно было забронировать там пересечение границы, – ночь 18 августа. Ситуация в Лухамаа была ненамного лучше, там 345 грузовиков ждали перехода, а ближайший доступный для бронирования переход переместился на ночь 14 августа.
«Санкции определенно влияют, – сказал Тоомас Хуйк. – Очень сильно влияет количество пограничных пунктов и направление перемещения товара. На сухопутной границе есть эстонские и латвийские погранпункты, и из-за этого на наших пунктах тоже очень длинные очереди. В последнее время в живой очереди на выезд - 200-300 машин».
Южноэстонские предприниматели, занимающиеся международными грузоперевозками, рассказали Lõuna-Eesti Postimees, что либо перестали ездить в Россию раньше, либо вообще не ездили. Всего год назад российский рынок отпугивал здешних предпринимателей низкой прибыльностью. К настоящему времени тарифы на перевозки выросли, но вести бизнес с восточным соседом считается этически нецелесообразным из-за войны в Украине.
Рынок не терпит пустого места, поэтому тон среди перевозчиков сейчас задают машины из Латвии, Литвы, Сербии, Словении, Хорватии, Польши и немного из Эстонии.
В то время как грузовики из Евросоюза могут перевозить грузы в Россию, въезд российских и белорусских грузовиков в Евросоюз заблокирован. Это не оказало существенного влияния на торговлю или скорость пересечения границы.
«На самом деле это ограничение не влияет на интенсивность движения, потому что найдены перевозчики, которые могут осуществлять перевозки, – сказал Тоомас Хуйк. – В авангарде находится как раз Сербия, которая захватила рынок, ранее принадлежавший российским и белорусским автомобилями. Эта мера ограничивает, скорее, российских перевозчиков и белорусских перевозчиков, но не перевозку грузов».
Однако, по словам Хуйка, торговля была ограничена теми санкциями, которые прямо запрещали ввоз или вывоз той или иной группы товаров - например, импорт изделий из металла и дерева и пневматических шин или экспорт электроники в Россию.
«Обмен товарами уменьшился, и именно в июле, когда многие промышленные товары уже нельзя было перевозить по старым контрактам, – подтвердил Хуйк. – Торговцы ищут новый ассортимент, который можно было бы ввозить через границу».
Российский турист проезжает через Южную Эстонию
В то время как торговля с Россией в настоящее время идет на убыль, поток российских туристов увеличился за последние несколько недель после того, как восточный сосед снял коронавирусные ограничения.
«Что можно наблюдать в последнее время, так это интенсификацию движения легковых автомобилей, – подтвердил Тоомас Хуйк. – Особенно в Лухамаа, откуда российские туристы едут отдыхать в Латвию и Литову к морю, потому что дальше самолетом они лететь не могут. Это небольшая недавняя тенденция».
Большинство российских туристов едут через Эстонию в Юрмалу или Клайпеду. При этом в курортном центре Вярска, который находится всего в нескольких десятках километров от пограничного перехода Койдула, не наблюдается увеличения числа российских клиентов.
«На этой неделе у нас нет клиентов из России», – подтвердил менеджер спа-центра Värska Велло Саар.
Россия 15 июля сняла ограничения на коронавирус, которые не позволяли гражданам покидать страну. Однако делались исключения, и из них было направление на лечение, в том числе санаторно-курортное.
«В связи с этим мы также писали определенные заявления, письма-подтверждения того, что человек забронировал лечебные процедуры, и благодаря им некоторые доехали до нашего дома, – сказал Велло Саар. – Сегодня мы не чувствуем эффекта от окончания ограничений. Конечно, каждое снятое ограничение должно фактически дать толчок к более свободному передвижению. Посмотрим, мы ведь тоже хотим вернуть часть российского рынка».
Если десять лет назад граждане России составляли более десятой части клиентов санаторно-курортного центра в Вярска, то сейчас доля восточных соседей сократилась до 1-2 процентов клиентов.
«Это падение было все-таки безумно большим, и оно поставило нас перед фактом, что нам нужно найти замену где-то еще. Нам это более или менее удалось», – сказал Велло Саар.
«Благодаря нашему маркетингу, на замену пришли латыши. Если изначально они приезжали на короткую однодневную поездку - попробовать и поинтересоваться, чем можно заняться здесь, в лесу - то в этом году они уже набрались смелости приехать в санаторий на недельный лечебный отпуск. Но в целом внутренний рынок Эстонии – это то, что третий год держит эстонский туристический сектор на плаву».