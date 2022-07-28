В Южной Эстонии на границе с Россией образовались трехнедельные очереди грузовиков

В то время как грузовики из Евросоюза могут перевозить грузы в Россию, въезд российских и белорусских грузовиков в Евросоюз заблокирован. Это не оказало существенного влияния на торговлю или скорость пересечения границы.

«На самом деле это ограничение не влияет на интенсивность движения, потому что найдены перевозчики, которые могут осуществлять перевозки, – сказал Тоомас Хуйк. – В авангарде находится как раз Сербия, которая захватила рынок, ранее принадлежавший российским и белорусским автомобилями. Эта мера ограничивает, скорее, российских перевозчиков и белорусских перевозчиков, но не перевозку грузов».

Однако, по словам Хуйка, торговля была ограничена теми санкциями, которые прямо запрещали ввоз или вывоз той или иной группы товаров - например, импорт изделий из металла и дерева и пневматических шин или экспорт электроники в Россию.

«Обмен товарами уменьшился, и именно в июле, когда многие промышленные товары уже нельзя было перевозить по старым контрактам, – подтвердил Хуйк. – Торговцы ищут новый ассортимент, который можно было бы ввозить через границу».

Российский турист проезжает через Южную Эстонию

В то время как торговля с Россией в настоящее время идет на убыль, поток российских туристов увеличился за последние несколько недель после того, как восточный сосед снял коронавирусные ограничения.