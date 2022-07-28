Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) считает, что раз воздушное сообщение России с Европой было ограничено, то же самое должно относиться и к другим видам транспорта.
Паэт: у граждан России не должно быть возможности ездить на отдых и шопинг в ЕС
«Поездки российских туристов в Евросоюз и страны Шенгена сейчас не пройдут», – сказал Паэт, указывая на то, что Совет Евросоюза может принять решение, согласно которому действие выданных до сих пор туристических виз будет приостановлено, а новые выдаваться больше не будут.
«Российский режим, ведущий войну в соседней стране, может существовать только при поддержке народа своей страны. Поддержка преступного режима имеет свою цену», – сказал эстонский евродепутат.
Паэт напомнил, что несколько месяцев назад были введены ограничения на воздушное сообщение России с Европой: «Одна из идей заключалась в том, чтобы граждане ведущей войну России не летали в Европу. То же самое должно относиться и к другим видам транспорта».
«Конечно, граждане России без путешествий не останутся. Уганда и Эфиопия только что подтвердили свою большую дружбу с Россией. Хорошие места для пляжного и шопинг-отдыха», — сказал Паэт, добавив, что граждане страны-агрессора России не должны иметь возможности отправиться на шоппинг и в отпуск в страны Евросоюза и Шенгена.