Паэт: у граждан России не должно быть возможности ездить на отдых и шопинг в ЕС

«Поездки российских туристов в Евросоюз и страны Шенгена сейчас не пройдут», – сказал Паэт, указывая на то, что Совет Евросоюза может принять решение, согласно которому действие выданных до сих пор туристических виз будет приостановлено, а новые выдаваться больше не будут.

«Российский режим, ведущий войну в соседней стране, может существовать только при поддержке народа своей страны. Поддержка преступного режима имеет свою цену», – сказал эстонский евродепутат.

Паэт напомнил, что несколько месяцев назад были введены ограничения на воздушное сообщение России с Европой: «Одна из идей заключалась в том, чтобы граждане ведущей войну России не летали в Европу. То же самое должно относиться и к другим видам транспорта».