Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 28 июля: о новых решениях правительства и репортаж из медклиники, где появился уникальный прибор
Сегодня в выпуске:
- В материале нашего корреспондента узнаем о новых решениях правительства Эстонии, что были приняты на внеочередном заседании.
- Повысят ли штрафы за нарушение закона о языке, как могут использовать тонны удобрений из портов Мууга и Силламяэ и нужна ли вакцинация от оспы обезьян.
- Министр обороны Ханно Певкур вручил медали 68 военнослужащим Сил обороны, принимавшим участие в миссиях и операциях за рубежом. Подробности в сюжете нашей съемочной группы.
- Не только собака друг человека, но и усато-полосатые братья наши меньшие, способны не только радовать нас. Ученые утверждают, что общение с котиками, повышает стрессоустойчивость. Так ли это - выясняла наш корреспондент посетив котокафе в Таллинне.
- О возможном дефиците оливкового масла, в чем винят нидерландских буренок, очередях за хлебом в Ливане и макаках-террористах.
- Умная диагностическая французская система, появившаяся в одном из столичных медицинских центров, воистину способна творить чудеса. Как действует 3D камера, и что такое квантификер, разбиралась наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 28 июля.