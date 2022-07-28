«Новости в 7» за 28 июля: о новых решениях правительства и репортаж из медклиники, где появился уникальный прибор

Сегодня в выпуске:

- В материале нашего корреспондента узнаем о новых решениях правительства Эстонии, что были приняты на внеочередном заседании.

- Повысят ли штрафы за нарушение закона о языке, как могут использовать тонны удобрений из портов Мууга и Силламяэ и нужна ли вакцинация от оспы обезьян.

- Министр обороны Ханно Певкур вручил медали 68 военнослужащим Сил обороны, принимавшим участие в миссиях и операциях за рубежом. Подробности в сюжете нашей съемочной группы.

- Не только собака друг человека, но и усато-полосатые братья наши меньшие, способны не только радовать нас. Ученые утверждают, что общение с котиками, повышает стрессоустойчивость. Так ли это - выясняла наш корреспондент посетив котокафе в Таллинне.

- О возможном дефиците оливкового масла, в чем винят нидерландских буренок, очередях за хлебом в Ливане и макаках-террористах.

- Умная диагностическая французская система, появившаяся в одном из столичных медицинских центров, воистину способна творить чудеса. Как действует 3D камера, и что такое квантификер, разбиралась наша съемочная группа.