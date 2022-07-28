НАЛЕТАЙ! ⟩ Новый министр экономики выставила на аукцион первую госфирму

В октябре прошлого года правительство объявило, что хочет продать все 10 554 акций Teede Tehnokeskus на открытом аукционе, то есть приватизировать компанию. Номинальная стоимость одной акции составляет 100 евро. По словам тогдашнего министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, Teede Tehnokeskus с годами занял прочные позиции на свободном рынке, а приватизация компании создаст лучшие возможности для реализации амбиций компании.

В марте этого года Министерство экономики и коммуникаций оценило ожидаемую стоимость компании в 4,8–5,1 млн евро.

Организатором отчуждения является министерство, а финансовые услуги, необходимые для подготовки публичных торгов акциями, и связанные с этим услуги юридической помощи осуществляет KPMG Baltics OÜ в соответствии с приказом об отчуждении.

Для контроля над аукционами была создана комиссия, в которую вошли руководитель отдела финансовых активов отдела стратегического планирования Минэкономики Регина Раукас, главный аналитик министерства Марио Ламбинг, аналитик Карел Лембер и член KPMG Baltics OÜ Трийн Альберг.

Предложение может подать только участник, ранее получивший доступ к информационному пространству и подавший индикативное предложение, соответствующее требованиям. Крайний срок подачи обязывающего предложения - 20 октября, за что также необходимо внести залог в размере 100 000 евро.

Teede Tehnokeskus является компанией, предоставляющей инженерные консультации, которая работает в условиях полностью открытой конкуренции и не предоставляет услуги государству по прямым договорам. Помимо Эстонии, центр оказывает услуги в Латвии, Литве и Германии.