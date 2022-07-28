Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество") заявил в интервью Postimees, что названия нарвских улиц, посвященных красным убийцам, не были изменены, потому что у местного самоуправления нет политической воли. Однако, считает Рейнсалу, если есть общественный интерес, решением этой проблемы должно заниматься государство.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр Рейнсалу: у Нарвы нет желания заниматься вопросами красного наследия
– Обсуждалось ли в правительстве отнесение России к числу государственных спонсоров терроризма в связи с нападениями на мирных жителей в Украине?
– Мы не обсуждали это на уровне правительства, но обязательно поговорим об этих вопросах в ближайшее время в Украине, когда я туда поеду.
Безусловно, Российская Федерация совершала террористические акты, как на этом этапе войны, с 24 февраля, так и ранее - и для устрашения людей, и для нападения на мирных жителей, и вопреки всем правилам международной войны. В том, что Россия поддерживает и осуществляет терроризм, нет никаких сомнений
Это не обсуждалось на правительственном уровне, но мы оцениваем возможности и будем делать это в соответствии с нашим действующим законодательством, а также с правилами Европейского Союза по определению террористических организаций.
– В связи с сегодняшним решением правительства запретить россиянам визы для учебы и работы - это будет препятствовать проезду российских граждан через Эстонию как транзитную страну?
– Проезду через Эстонию как транзитную страну это мешать не будет, вот честный ответ. Что касается виз, выдаваемых в третьих странах, правило Шенгенского соглашения заключается в том, что мы пропускаем этих людей.
Согласно принятому решению, визы для приезда на учебу в Эстонию будут заблокированы и выдаваться не будут. В Эстонии также будет заблокирован режим краткосрочной работы на основании визы, выданной в странах Шенгенского соглашения.
В интересах правительства предотвратить транзит через Эстонию, и соответствующие предложения будут разработаны и представлены европейским государствам-членам.
– Глава Департамента по охране старины Лийза Пакоста сказала, что, в отличие от других красных памятников, монумент в Техумарди должен остаться. Как насчет этого?
– Я принимаю к сведению ее точку зрения. Мой общий принцип заключается в том, что площадка в Эстонии должна быть очищена от красноармейских памятников, и я этого нигде не скрывал. Делать это нужно законно и с привлечением специалистов.
– В Нарве долго и безрезультатно шли дискуссии о смене названий улиц, посвященных красным убийцам Альберту-Августу Тийманну и Антсу Дауману. Какова идея соответствующего законопроекта, который вы придумали вместе с министром государственного управления Рийной Сольман?
– Это предложение было сделано министром государственного управления, и я согласен с его логикой. В течение одного поколения мы говорили о террористическом государстве в связи с нынешней русско-украинской войной, а террористов и борцов за античеловеческую идеологию мы "поминаем" названиями улиц. Какое еще может быть назачение у улиц, названных в честь людей?
Понятно, что у местных органов власти, где это продолжает оставаться традицией, нет политической воли для этого. Если есть общественный интерес, за решение проблемы должно взяться государство.
– В Нарве есть и другая важная проблема дня, а именно, городская управа выступает против демонтажа памятника красному танку. Может ли государство проявить инициативу и здесь?
– В Государственной канцелярии сформирована соответствующая комиссия. Закон - это все-таки рабочий инструмент, и тогда этот закон надо менять, это можно сделать и на государственном уровне.