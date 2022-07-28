ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр Рейнсалу: у Нарвы нет желания заниматься вопросами красного наследия

– Обсуждалось ли в правительстве отнесение России к числу государственных спонсоров терроризма в связи с нападениями на мирных жителей в Украине?

– Мы не обсуждали это на уровне правительства, но обязательно поговорим об этих вопросах в ближайшее время в Украине, когда я туда поеду.

Безусловно, Российская Федерация совершала террористические акты, как на этом этапе войны, с 24 февраля, так и ранее - и для устрашения людей, и для нападения на мирных жителей, и вопреки всем правилам международной войны. В том, что Россия поддерживает и осуществляет терроризм, нет никаких сомнений

Это не обсуждалось на правительственном уровне, но мы оцениваем возможности и будем делать это в соответствии с нашим действующим законодательством, а также с правилами Европейского Союза по определению террористических организаций.

– В связи с сегодняшним решением правительства запретить россиянам визы для учебы и работы - это будет препятствовать проезду российских граждан через Эстонию как транзитную страну?

– Проезду через Эстонию как транзитную страну это мешать не будет, вот честный ответ. Что касается виз, выдаваемых в третьих странах, правило Шенгенского соглашения заключается в том, что мы пропускаем этих людей.