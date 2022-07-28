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Общежитие для украинских военных беженцев хотят открыть как можно скорее

Кати Саагим
Общежитие для украинских военных беженцев хотят открыть как можно скорее
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Lai 14 hoone vuntsitakse lähiajal üles, et sinna majutada sõjapõgenikud.
Lai 14 hoone vuntsitakse lähiajal üles, et sinna majutada sõjapõgenikud. Фото: Jüri Looring

Дом из красного кирпича на Лай, 14 в центре Пярну в ближайшее время отремонтируют, чтобы уменьшить проблемы с размещением украинских военных беженцев в летней столице.

Чиновники городской управы вместе со строителями осмотрели пустующее здание на улице Лай, чтобы получить представление о царящих там условиях и необходимых работах. Выяснилось, что здание, в котором ранее работал Департамент социального страхования, находится в довольно неплохом состоянии. Некоторые из комнат готовы к заселению почти сразу, но большинство все же нуждается в глубокой чистке, заделывании некоторых дыр или обновлении стен и полов.

Некоторые комнаты нуждаются в ремонте.
Некоторые комнаты нуждаются в ремонте. Фото: Jüri Looring

Вице-мэр Пярну Рийдо Виллуп заявил, что город планирует как можно скорее сделать дом пригодным для жилья. Город также хочет использовать для этого государственные деньги. А именно, государство готовит меру, посредством которой местные самоуправления могли бы ходатайствовать о выделении средств на ремонт зданий, чтобы предоставлять военным беженцам жилье на более длительный срок.

Чиновники мэрии осмотрели здание.
Чиновники мэрии осмотрели здание. Фото: Jüri Looring

«Наша идея — как можно меньше оставаться в тисках бюрократии. Мы хотим завершить работу как можно скорее, потому что знаем, какова ситуация на рынке аренды в Пярну», - сказал Виллуп. Если все пойдет по плану, дом может открыться для жильцов уже осенью.

По первоначальному плану сдаваемые в аренду помещения будут располагаться на двух этажах. Это будет дом типа общежития с отдельными комнатами и общими подсобными помещениями.

В доме сможет разместиться около 30 человек. «Я не думаю, что мы сможем вместить намного больше — мы не можем заполнить дом полностью, он должен оставаться пригодным для жизни», — заявил Виллуп.

Большинство из тех, кто уже обратился к городским властям за помощью в поиске жилья, — это семьи с детьми, поэтому дом на улице Лайя в основном предназначен для них. По возможности, по словам вице-мэра, в арендуемые помещения разрешат привозить домашних животных.

Управа города учла, что жильцы будут жить в отреставрированном доме от года до полутора. Однако пока неясно, сколько на самом деле придется там жить беженцам от войны, ведь война в Украине еще не окончена.

С начала войны в Пярнускую городскую управу поступило около 50 заявлений от украинцев о поиске жилья, около половины из них уже нашли жилье.

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