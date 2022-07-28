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Полиция просит помощи: без вести пропал 75-летний Павел

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи: без вести пропал 75-летний Павел
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Павел
Павел Фото: PPA

Полиция просит помощи в розыске пропавшего без вести в селе Кабина 75-летнего Павла.

В полицию обратилась родственница Павла, которая сообщила, что тот вышел на прогулку сегодня около 10 часов утра, но до сих пор не вернулся домой. Обычно Павел так долго не ходит один. У него проблемы с памятью, и ему может понадобиться помощь. У Павла при себе нет телефона.

Павел высокий, немного горбится, волочит ноги и ходит с тростью. На нем военная зеленая кепка и брюки того же цвета.

Полиция просит всех, кто видел Павла сегодня или знает, где он может быть, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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