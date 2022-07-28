Полиция просит помощи: без вести пропал 75-летний Павел

В полицию обратилась родственница Павла, которая сообщила, что тот вышел на прогулку сегодня около 10 часов утра, но до сих пор не вернулся домой. Обычно Павел так долго не ходит один. У него проблемы с памятью, и ему может понадобиться помощь. У Павла при себе нет телефона.