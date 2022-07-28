Полиция просит помощи в розыске пропавшего без вести в селе Кабина 75-летнего Павла.
Полиция просит помощи: без вести пропал 75-летний Павел
Полиция просит помощи: без вести пропал 75-летний Павел
В полицию обратилась родственница Павла, которая сообщила, что тот вышел на прогулку сегодня около 10 часов утра, но до сих пор не вернулся домой. Обычно Павел так долго не ходит один. У него проблемы с памятью, и ему может понадобиться помощь. У Павла при себе нет телефона.
Павел высокий, немного горбится, волочит ноги и ходит с тростью. На нем военная зеленая кепка и брюки того же цвета.
Полиция просит всех, кто видел Павла сегодня или знает, где он может быть, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.