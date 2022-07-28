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Пивоварня в Хальяла подверглась резкой критике в Финляндии: эстонское пиво выдают за финское

rus.postimees.ee
Пивоварня в Хальяла подверглась резкой критике в Финляндии: эстонское пиво выдают за финское
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Endine Viru Õlle tootmishoone, mis juba mõnda aega olnud soomlaste õlletootja Pyynikini valduses, sai hiljuti külge ka õige nimetahvli.
Endine Viru Õlle tootmishoone, mis juba mõnda aega olnud soomlaste õlletootja Pyynikini valduses, sai hiljuti külge ka õige nimetahvli. Фото: Mart Rauba

Профсоюз пищевой промышленности Финляндии резко критикует решение крафтовой пивоварни Pyynikin сосредоточить свое пивоварение в эстонской деревне Хальяла.

Интернет-издание профсоюза написало, что крафтовая пивоварня Pyynikin - это просто название, чтобы замаскировать эстонское пиво под отечественное, пишет Yle.

В январе было объявлено, что крафтовая пивоварня Pyynikin прекратила производство пива в Тампере, а большинство работников пивоваренного завода были отправлены в вынужденный отпуск, при этом, по данным профсоюза, многие уволенные работники были вынуждены искать другую работу, так как не получали от работодателя никакой информации о продолжении работы.

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