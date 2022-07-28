Пивоварня в Хальяла подверглась резкой критике в Финляндии: эстонское пиво выдают за финское

Интернет-издание профсоюза написало, что крафтовая пивоварня Pyynikin - это просто название, чтобы замаскировать эстонское пиво под отечественное, пишет Yle.

В январе было объявлено, что крафтовая пивоварня Pyynikin прекратила производство пива в Тампере, а большинство работников пивоваренного завода были отправлены в вынужденный отпуск, при этом, по данным профсоюза, многие уволенные работники были вынуждены искать другую работу, так как не получали от работодателя никакой информации о продолжении работы.