К чаше терпения водителей Каламая добавилась еще одна капля, когда городская управа осуществила очередное запланированное изменение дорожного движения - сделала двусторонним участок бульвара Рыхья между улицами Соо и Нийне.
Движение на бульваре Пыхья стало двухсторонним, но водители оказались к этому не готовы
Поскольку этот участок дороги в течение многих лет был односторонним, некоторые водители поначалу препирались друг с другом, но к вчерашнему среды столкновений еще не было. Однако многие жители Каламая не понимают необходимости этого изменения.
Нравится оно только тем, кому нужно добраться до домов в начале улицы Соо и кто теперь может добраться оттуда до места назначения.
«Перед Ивановым днем мы провели с жителями Пыхья-Таллинна встречу, на которой обсудили все принципы изменений и объяснили людям, чего мы хотим добиться этими изменениями. Ведь каждое изменение имеет свою цель. Добьемся ли мы этого — отдельный вопрос. Я понимаю, что человек — раб привычек, и очень трудно принять что-то новое», — сказал Postimees глава Транспортного департамента Таллинна Андрес Харьо.
Если понаблюдать за социальными сетями, создается впечатление, что жители Каламая с той встречи запомнили лишь то, что изменения пока только тестируются, и если что-то пойдет не так, будет восстановлена прежняя ситуация. Летом дорожное движение не такое плотное, но что будет, когда наступит осень и жителям Каламая снова придется водить своих малышей в школу и детский сад, никто не может предсказать. Ведь в Каламая не хватает мест в школах и детских садах, и это вносит существенный вклад в загруженность дорог в часы пик.
«Посмотрим, что будет осенью. Потому что с самого начала об этом изменении трафика было сказано, что мы будем смотреть и тестировать, и всегда можно изменить ситуацию. Но все мы помним, как на улице Нийне машина уперлась в машину. Вопрос просто в том, куда направить больше трафика: либо через жилой район, либо оттуда на улицу Каларанна», — сказал Харьо.
По его словам, только что вступившее в силу изменение, позволяющее поворачивать налево с улицы Нийне на бульвар Пыхья, не должно создавать проблем с движением транспорта. Потому что, несмотря на то, что люди, выполняющие этот маневр, видят перед собой знак "Стоп" на углу бульвара Пыхья и улицы Соо, они все равно должны иметь возможность в течение разумного времени повернуть налево на улицу Соо.
«Это не должно вызывать проблем, потому что на перекрестке улиц Каласадама и бульвара Пыхья светофоры в направлении улицы Соо дают значительно меньше зеленого света, чем раньше», — пояснил Харьо. Он полагает, что машин, поворачивающих направо с улицы Каласадама в сторону улицы Соо, не должно быть много. Также не должно быть очень массового автомобильного движения с улицы Нийне на улицу Соо.
За последние несколько недель в организации движения на границе между Пыхья-Таллинном и Кесклинном произошли существенные изменения. Так, при выезде из Каламая больше нельзя повернуть налево с улицы Сууртюки на улицу Раннамяэ. А те, кто едет по Раннамяэ-теэ, больше не могут напрямую попасть на бульвар Пыхья через Суур-Раннавярава, а должны объехать зеленую зону между бульваром Мере-пуйстее и бульваром Пыхья. С перекрестка Суур-Раннавярава убрали светофоры, а для тех, кто поворачивает налево с улиц Каларанна и Каласадама в сторону центра, был дан более длинный зеленый свет.