Движение на бульваре Пыхья стало двухсторонним, но водители оказались к этому не готовы

Поскольку этот участок дороги в течение многих лет был односторонним, некоторые водители поначалу препирались друг с другом, но к вчерашнему среды столкновений еще не было. Однако многие жители Каламая не понимают необходимости этого изменения.

Нравится оно только тем, кому нужно добраться до домов в начале улицы Соо и кто теперь может добраться оттуда до места назначения.

«Перед Ивановым днем ​​мы провели с жителями Пыхья-Таллинна встречу, на которой обсудили все принципы изменений и объяснили людям, чего мы хотим добиться этими изменениями. Ведь каждое изменение имеет свою цель. Добьемся ли мы этого — отдельный вопрос. Я понимаю, что человек — раб привычек, и очень трудно принять что-то новое», — сказал Postimees глава Транспортного департамента Таллинна Андрес Харьо.

Если понаблюдать за социальными сетями, создается впечатление, что жители Каламая с той встречи запомнили лишь то, что изменения пока только тестируются, и если что-то пойдет не так, будет восстановлена ​​прежняя ситуация. Летом дорожное движение не такое плотное, но что будет, когда наступит осень и жителям Каламая снова придется водить своих малышей в школу и детский сад, никто не может предсказать. Ведь в Каламая не хватает мест в школах и детских садах, и это вносит существенный вклад в загруженность дорог в часы пик.