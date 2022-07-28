Крупные предприятия в Эстонии готовятся к отопительному сезону, сообщает Rus.ERR, уточняя, что в то время, как одни компании переделывают свои заводы под использование сланцевого масла, другие опасаются остановки производства.
Предприятия готовятся к отопительному сезону: производство некоторых товаров может встать
Есть существенный риск того, что некоторые продукты пропадут с полок магазинов, а всему виной - проблемы с поставками газа.
"Если газа не будет, то большая часть производственных компаний, которые нуждаются в нем для кипячения, пастеризации, подогревания, могут просто встать", - сказала глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, по оценке которой, именно поэтому Эстония нуждается в кризисном плане.
Кроме того, в Эстонии существует и такое оборудование, которое не может работать на сланцевом масле или любом другом альтернативном энергетическом сырье. "Если газа не будет, то оборудование будет простаивать, если же он будет в ограниченном количестве, то машины заработают в сокращенном режиме", - пояснил директор Metaprint AS Мартти Ленмендик.