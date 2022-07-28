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Предприятия готовятся к отопительному сезону: производство некоторых товаров может встать

rus.postimees.ee
Предприятия готовятся к отопительному сезону: производство некоторых товаров может встать
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Uue tehase maksimumvõimsus lubab toota 16 miljonit aerosoolpudelit kuus. Üks põhjus, miks AS Metaprint hoiab osa aerosoolpudelite tootmist just Pärnus, on ehitusvahtude ja silikoonide tootja AS Henkel Makroflex, kelle tehas asub samuti siin. Oma suurimale ja pikaajalisemale kliendile saab Metaprint plekkpudelid sisuliselt üle ukse anda.
Uue tehase maksimumvõimsus lubab toota 16 miljonit aerosoolpudelit kuus. Üks põhjus, miks AS Metaprint hoiab osa aerosoolpudelite tootmist just Pärnus, on ehitusvahtude ja silikoonide tootja AS Henkel Makroflex, kelle tehas asub samuti siin. Oma suurimale ja pikaajalisemale kliendile saab Metaprint plekkpudelid sisuliselt üle ukse anda. Фото: Urmas Luik

Крупные предприятия в Эстонии готовятся к отопительному сезону, сообщает Rus.ERR, уточняя, что в то время, как одни компании переделывают свои заводы под использование сланцевого масла, другие опасаются остановки производства.

Есть существенный риск того, что некоторые продукты пропадут с полок магазинов, а всему виной - проблемы с поставками газа.

"Если газа не будет, то большая часть производственных компаний, которые нуждаются в нем для кипячения, пастеризации, подогревания, могут просто встать", - сказала глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, по оценке которой, именно поэтому Эстония нуждается в кризисном плане.

Кроме того, в Эстонии существует и такое оборудование, которое не может работать на сланцевом масле или любом другом альтернативном энергетическом сырье. "Если газа не будет, то оборудование будет простаивать, если же он будет в ограниченном количестве, то машины заработают в сокращенном режиме", - пояснил директор Metaprint AS Мартти Ленмендик.

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