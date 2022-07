Предприятия готовятся к отопительному сезону: производство некоторых товаров может встать

Uue tehase maksimumvõimsus lubab toota 16 miljonit aerosoolpudelit kuus. Üks põhjus, miks AS Metaprint hoiab osa aerosoolpudelite tootmist just Pärnus, on ehitusvahtude ja silikoonide tootja AS Henkel Makroflex, kelle tehas asub samuti siin. Oma suurimale ja pikaajalisemale kliendile saab Metaprint plekkpudelid sisuliselt üle ukse anda.

Фото: Urmas Luik