Предприятия готовятся к отопительному сезону: производство некоторых товаров может встать

Есть существенный риск того, что некоторые продукты пропадут с полок магазинов, а всему виной - проблемы с поставками газа.

"Если газа не будет, то большая часть производственных компаний, которые нуждаются в нем для кипячения, пастеризации, подогревания, могут просто встать", - сказала глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, по оценке которой, именно поэтому Эстония нуждается в кризисном плане.