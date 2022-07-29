В четверг вечером на улице Таммсааре в Таллинне в ДТП погиб мотоциклист.
В Таллинне погиб мотоциклист
В 20:10 полиция получила сообщени о ДТП вблизи автобусной остановки «Сыякооли», где, по предварительным данным, мотоциклист врезался в бордюр, потерял управление своим транспортным средством и упал с мотоцикла.
В тяжелом состоянии 33-летний мужчина был доставлен св больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь.
По словам патрульного полицейского Мартина Грюнберга, пока рано говорить, при каких именно обстоятельствах мотоциклист потерял управление и какой в этот момент была скорость мотоцикла.
«Нам известно, что у мотоциклиста были права соответствующей категории. Мы еще знаем, что мотоциклист был в шлеме и в защищающей одежде»,- сказал полицейский.
Был ли мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения, выяснит экспертиза. Допустимая скорость на месте, где произошло ДТП, - 70 км/час.
В этом году произошло 55 ДТП с участием мотоциклистов, один из них погиб, а 57 получили травмы.