"Левадия" вылетела из Лиги конференций

Неделю назад на Мальте "Левадия" проиграла со счетом 2:3, поэтому в Таллинне ей нужна была только победа.

На столичной "А. Ле Кок Арене" команды обменялись голами в концовке матче. На 78-й минуте Фердинандо Апап вывел "Хибернианс" вперед, но буквально через минуту Карл Рудольф Ыйгус сравнял счет. По сумме двух встреч победу (4:3) одержал чемпион Мальты, который в следующем раунде сыграет с рижским РФШ.