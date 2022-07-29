В четверг, 28 июля, таллиннская "Левадия" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сыграла вничью с мальтийским "Хиберниансом" (1:1) и вылетела из еврокубков, сообщает rus.err.
"Левадия" вылетела из Лиги конференций
"Левадия" вылетела из Лиги конференций
Неделю назад на Мальте "Левадия" проиграла со счетом 2:3, поэтому в Таллинне ей нужна была только победа.
На столичной "А. Ле Кок Арене" команды обменялись голами в концовке матче. На 78-й минуте Фердинандо Апап вывел "Хибернианс" вперед, но буквально через минуту Карл Рудольф Ыйгус сравнял счет. По сумме двух встреч победу (4:3) одержал чемпион Мальты, который в следующем раунде сыграет с рижским РФШ.
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