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"Левадия" вылетела из Лиги конференций

rus.postimees.ee
"Левадия" вылетела из Лиги конференций
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Матч "Левадия" - "Хибернианс".
Матч "Левадия" - "Хибернианс". Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В четверг, 28 июля, таллиннская "Левадия" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сыграла вничью с мальтийским "Хиберниансом" (1:1) и вылетела из еврокубков, сообщает rus.err

Неделю назад на Мальте "Левадия" проиграла со счетом 2:3, поэтому в Таллинне ей нужна была только победа.

На столичной "А. Ле Кок Арене" команды обменялись голами в концовке матче. На 78-й минуте Фердинандо Апап вывел "Хибернианс" вперед, но буквально через минуту Карл Рудольф Ыйгус сравнял счет. По сумме двух встреч победу (4:3) одержал чемпион Мальты, который в следующем раунде сыграет с рижским РФШ.

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