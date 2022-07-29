ИНТЕРВЬЮ ⟩ Броня немецкого танка от деда-партизана спасла жизнь его внука в 2022 году

– Кстати о боях. Понятно, что всей картины боев в Мариуполе вы видеть не могли. Но вот оборона вашего квартала, как она происходила?

– Частный сектор, есть главная улица и второстепенные. Вот за эти главные улицы побольше шли основные бои. Маленькие улицы оставались в стороне. Конечно, да, мы слышали, падала артиллерия на ближайшие улицы и дома. Ну, скажем так, в 100 метрах. Идут военные, пули долетают и у меня на заборе следы остались. Очень пострадала соседняя улица Чкалова. Вот туда квадрат за квадратом, били-били. Ночью было слышно, что вот какая-то машина едет – стрельнула, проехала 50 метров – снова выстрел.

– Где вы прятались от обстрелов?

– В своем подвале. У меня подвал очень интересный. Когда дедушка работал на заводе Азовсталь, тогда немецкие танки там переплавляли. Ему тогда удалось часть танковой брони принести тогда домой. И, собственно, весь наш подвал был укрыт этой немецкой танковой броней. Это была скорее психологическая защита. Я понимал, что в случае прямого попадания ничего не спасет. Этот толстый металлический лист над головой как-то успокаивал.

– Напрашиваются аналогии с Азовсталью, где работал ваш дедушка, и там-же долго держался украинский контингент войск. Это просто невероятно.