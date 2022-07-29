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Студия Postimees: 53 дня в Мариуполе и полукруг ада через восточную Украину и Россию

rus.postimees.ee
Студия Postimees: 53 дня в Мариуполе и полукруг ада через восточную Украину и Россию
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Сегодня в 12:00 в студии Rus.Postimees украинец Максим Касянчук, преподаватель средней школы, исследователь социальных групп разных стран, который на момент вторжения России в Украину находился в Мариуполе. Он перенес на себе все ужасы оккупации, обстрелы, уличные бои. Он узнал, как практически из ниоткуда добывается пища и питьевая вода. Ведущий передачи – корреспондент Rus.Postimees Дмитрий Мороз.

Максим вынужденно приобрел опыт прохождения российских фильтрационных лагерей, куда он попал после того, как ему посчастливилось выбраться из разрушенного Мариуполя. Через Россию ему удалось добраться до Эстонии. Все его планы и мечты, которые он связывал с Мариуполем, рухнули. Мы попробуем увидеть мир его глазами.

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