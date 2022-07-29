Студия Postimees: 53 дня в Мариуполе и полукруг ада через восточную Украину и Россию

Максим вынужденно приобрел опыт прохождения российских фильтрационных лагерей, куда он попал после того, как ему посчастливилось выбраться из разрушенного Мариуполя. Через Россию ему удалось добраться до Эстонии. Все его планы и мечты, которые он связывал с Мариуполем, рухнули. Мы попробуем увидеть мир его глазами.