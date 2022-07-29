«Террорист» Автухович голодает уже почти три недели; семья Сапеги погасила штраф за ущерб силовикам. Главное в Беларуси за неделю

Николай Автухович держит голодовку

19-й день ветеран войны в Афганстане и предприниматель Николай Автухович держит сухую голодовку. Таким образом он протестует против ограничения его в переписке в колонии: ему перестали доходить письма даже от 83-летней матери, пишет правозащитный центр «Весна». На прошлой неделе состояние 59-летнего Автуховича резко ухудшилось: усилились боли в животе, началась резь, участился пульс.

«Адвокат опять заявила ходатайство на осмотр отца внешними врачами, которое, естественно, было отклонено, - писала 26 июля дочь Автуховича, Екатерина. - Анализ крови, который брали в прошлый четверг, якобы еще не готов. Папа (пока его вели на суд) упал от слабости и ударился о наручники».

В четверг дочь сообщила, что Николая Автуховича снова не было в зале суда «из-за систематических нарушений». В каком состоянии находится Автухович, его адвокату не сообщили.

В Беларуси Автуховича обвиняют по шести статьям уголовного кодекса, включая измену государству и содействие террористической деятельности, ему грозит смертная казнь.