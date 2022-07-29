Operail несет убытки из-за резкого спада объемов грузов

Согласно неаудированному консолидированному промежуточному отчету за первое полугодие 2022 года, бизнес-доходы Operail снизились с 37 млн ​​евро до 30 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам председателя правления Operail Рауля Тоомсалу, ситуация тяжелая, но предпринимаются усилия, чтобы выйти из нее. «Полугодовой объем грузоперевозок концерна в Эстонии и Финляндии составил 4 млн тонн, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это связано с прекращением транзита российских удобрений и белорусских нефтепродуктов, вызванным санкциями, введенными в связи с войной на Украине. В то же время приятно видеть, что объем мультимодальных перевозок в TEU вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы работаем над тем, чтобы найти замену попавшим под санкции объемам и сделать нашу работу более эффективной», – сказал Тоомсалу.

Бизнес Operail по аренде вагонов помог лучше справиться с трудной ситуацией. Доходы концерна с аренды вагонов выросли на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предприятие работает над тем, чтобы вагоны не попадали в зоны повышенного риска.