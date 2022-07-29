Международное транспортно-логистическое предприятие Operail, потерявшее на сегодня более половины объемов грузов из-за развязанной Россией войны в Украине, за первое полугодие понесло убытки в размере 1,6 млн евро. За аналогичный период прошлого года предприятие имело прибыль в размере 2,6 млн евро.
Operail несет убытки из-за резкого спада объемов грузов
Согласно неаудированному консолидированному промежуточному отчету за первое полугодие 2022 года, бизнес-доходы Operail снизились с 37 млн евро до 30 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам председателя правления Operail Рауля Тоомсалу, ситуация тяжелая, но предпринимаются усилия, чтобы выйти из нее. «Полугодовой объем грузоперевозок концерна в Эстонии и Финляндии составил 4 млн тонн, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это связано с прекращением транзита российских удобрений и белорусских нефтепродуктов, вызванным санкциями, введенными в связи с войной на Украине. В то же время приятно видеть, что объем мультимодальных перевозок в TEU вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы работаем над тем, чтобы найти замену попавшим под санкции объемам и сделать нашу работу более эффективной», – сказал Тоомсалу.
Бизнес Operail по аренде вагонов помог лучше справиться с трудной ситуацией. Доходы концерна с аренды вагонов выросли на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предприятие работает над тем, чтобы вагоны не попадали в зоны повышенного риска.
По словам Тоомсалу, Operail ни прямо, ни косвенно не имеет российских и белорусских клиентов, а все вагоны сданы в аренду европейским предприятиям. Наибольшее количество вагонов, примерно 30 процентов, используют эстонские клиенты. За ними следуют клиенты из Литвы с почти 30 процентами, клиенты с Украины с 20 процентами и клиенты из Германии с примерно 15 процентами.
Помимо Эстонии, вагоны Operail также работают в Латвии, Литве, Финляндии, Украине, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Монголии и Китае. В силу географического положения часть вагонов также временно находится в России, поскольку вагоны используются для международных перевозок из одной страны в другую.
В краткосрочной перспективе применяемые санкции окажут еще большее влияние на объемы грузоперевозок во второй половине года, и год, скорее всего, завершится с убытками. «Мы точно сможем частично восстановить объемы грузовых перевозок и работать более эффективно, и в сотрудничестве с украинскими коллегами, странами Балтии и Польшей мы ищем способы внести свой вклад в экспорт зерна с Украины», – отметил Тоомсалу возможности, которые можно реализовать во второй половине года.
Operail – железнодорожное предприятие, принадлежащее Эстонской Республике, основными направлениями бизнеса которого являются грузоперевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также сдача в аренду подвижного состава. Предприятие дает работу почти 500 людям.