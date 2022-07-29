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Выручка предприятий розничной торговли стала снижаться

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Выручка предприятий розничной торговли стала снижаться
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На снижение дохода от продаж у предприятий розничной торговли повлияли как предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, так и продовольственные магазины.
На снижение дохода от продаж у предприятий розничной торговли повлияли как предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, так и продовольственные магазины. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в июне составил 915 миллионов евро и в сравнении с тем же месяцем прошлого года уменьшился в постоянных ценах на 1%.

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, на снижение дохода от продаж у предприятий розничной торговли повлияли как предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, так и продовольственные магазины, их продажи по сравнению с июнем прошлого года сократились на 2%. «Значительное влияние на снижение дохода от продаж у этих предприятий оказал быстрый рост цен», — добавила Пихлак.

У магазинов промышленных товаров доход от продаж по сравнению с июнем прошлого года увеличился на 1%. Больше всего, на 19%, доход от продаж вырос у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, у киосков, рынков и в прямых продажах. Доход от продаж увеличился у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары (т.н. универмаги), у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, а также аптек и магазинов косметических товаров (у всех рост составил 5%). Доход от продаж сократился на 7% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 1% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн.

По сравнению с маем доход от продаж у предприятий розничной торговли в июне сократился на 3%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных по сравнению с предыдущим месяцем продажи сократились на 2%.

За первое полугодие этого года доход от продаж предприятий розничной торговли увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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