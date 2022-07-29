В Эстонии появится новая партия

«Настало время, когда политический ландшафт Эстонии может получить ожидаемое пополнение», - сказал председатель «Правых» Кристьян Ванселья, по словам которого в пятницу в 12:00 будет объявлено, когда будет учреждена партия «Правые».

В начале этой недели «Правые» активно призывали предпринимателей присоединиться к ним и поддержать создание новой политической силы.

«В последнее десятилетие эстонская политика тихо и незаметно скатилась влево. Все усиливающееся вмешательство государства, чрезмерное регулирование и социалистическое перераспределение угрожают положить конец нашему прежнему развитию», - заявила в понедельник неправительственная организация «Правые».

По ее оценке, только что созданное новое правительство - самое левое за всю историю с момента восстановления независимости Эстонии, оно не заботится о завтрашнем дне, но сосредоточено на безудержном разбазаривании: «Рождение этого правительства стало возможным потому, что в Рийгикогу нет ни правых сил, ни разумной альтернативы. Партия реформ все больше смещается к центристским позициям, партия "Отечества" предала свои прежние убеждения и полевела. Альтернативой является только популистская EKRE, с которой ни одна сколько-нибудь ответственная партия сейчас правительство не станет строить».

Как заявили «Правые», они хотят положить конец социализму и предлагают ряд мер. На пороге кризиса надо не тратить, а наоборот, экономить и сокращать расходы; надо не раздавать деньги направо и налево, а мотивировать рост конкурентоспособности Эстонии и стремление людей укреплять собственное благополучие; вместо пособий нужно предлагать решения, ведущие к укреплению более эффективной предпринимательской среды и созданию людям возможностей справляться своими силами.