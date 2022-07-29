Сотни семей украинских беженцев арендовали жилье при поддержке государства

«Эстонское государство обеспечивает военным беженцам место временного размещения в зависимости от потребности и помогает им найти постоянное место жительства. Это сложная задача, поскольку цены на аренду резко выросли, а владельцы недвижимости порой проявляют неуверенность в вопросе сдачи квартиры военным беженцам», – говорит специалист по кризисной коммуникации Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

Единовременное пособие помогает беженцам начать самостоятельную жизнь в Эстонии и придает уверенности собственникам жилья, а также смягчает возможные трудности, связанные с оплатой аренды в первые месяцы.

Максимальный размер пособия на уплату аренды составляет 1200 евро, из которых местное самоуправление может вычесть до 50 евро на административные расходы. Пособие выплачивается на основании расходов и договоров на аренду жилья украинских военных беженцев, которые получили статус временной защиты и покинули Украину после 24 февраля. Также они должны быть зарегистрированы в качестве жителей в одном из местных самоуправлений Эстонии.

К настоящему моменту административный договор о выплате пособий военным беженцам на аренду жилья с Департаментом социального страхования заключили 66 местных самоуправлений, еще в 13 самоуправлениях договор готовится быть подписанным.