Видео ⟩ «Тварь, русский язык забыла?» В Риге на женщину напала агрессивно настроенная соседка

Женщина подписала под видео, что инцидент произошел утром в четверг. Ее соседка угрожала ей, толкала и обзывалась, так как женщина отказалась общаться на русском языке. По ее словам, агрессивная соседка даже сорвала цепочку с ее шеи. Женщина также отметила, что уже обратилась в полицию.

На видео видна заметно агрессивная дама в годах, которая кричит на автора видео и толкает женщину. Автор видео спросила у женщины, почему она толкается и нападает, на что та ответила, что ее визави – нацистка, пишет Apollo.lv.

Кроме того, агрессивная дама назвала оппонентку «тварью», так как она не говорит на русском языке.

В комментариях у автора записи поинтересовались, с чего начался конфликт. Женщина ответила, что соседке не понравилось, что она не говорит на русском языке. Несколько дней назад дама агрессивно отнеслась к дворнику, и она решила остановиться и спросить, все ли в порядке. Агрессивная соседка уже тогда начала обзываться.

Прокомментировала видеозапись и полиция: «Спасибо за сообщение. Такие действия – нападение и угрозы латышам в Латвии из-за национальности категорически недопустимы. Заявление мы получили, сейчас полицейские действуют в рамках закона, выясняются все обстоятельства, со стороны полиции это событие будет оценено по всей строгости».

Позднее женщина написала, что к ней приехал полицейский микроавтобус, чтобы выяснить подробности произошедшего. Кроме того, женщина сообщила, что с ней связался политик Имант Парадниекс, который ранее пережил подобную агрессию со стороны продавщицы на Центральном рынке. Парадниекс сам лично связался с начальником Госполиции Армандом Руксом.

Предупреждаем! На видео слышна ненормативная лексика.