Станет ли нормой выключение на ночь уличного освещения в городах Эстонии?

«Страх перед темнотой в его первобытном понимании можно считать псевдопроблемой, однако в реальности это может привести к тому, что на темной улице злоумышленники смогут действовать значительно смелее, поскольку их никто не увидит. В то же время, добропорядочные люди просто не осмелятся гулять в темноте, не говоря уже о том, чтобы позволить своим детям пешком возвращаться домой с тренировки по неосвещенным улицам», – высказал свои опасения маклер.

«Под снижением функциональной ценности я понимаю то, что если осенним вечером темнеет уже к концу рабочего дня, а уличное освещение не включено, то можно представить, как много дел останется не сделанными, в связи с чем пострадает также и местное предпринимательство. Поскольку нужно купить еду в магазине, то все покупки люди будут, вероятно, совершать во время обеденного перерыва. Однако что же станет с походами на вечерние киносеансы, прогулками с детьми на игровых площадках, романтическими вечерними посиделками в кафе и тренировками в спортзале? В ночном сумраке городское пространство просто опустеет, в этом нет ни малейшего сомнения», – утверждает Хардыкайнен.

По его словам, подобные действия повлекут за собой разрушительные последствия для сектора городской недвижимости.

«Сотни молодых семей в небольших жилых районах бывают преисполнены праведного гнева, когда вновь закрывают какую-нибудь школу, поскольку именно из-за этой школы они туда и переехали, а после ее закрытия их уже более ничего не связывает с новым жильем. Люди живут в городах преимущественно по той причине, что в них существуют свойственные городу элементы инфраструктуры, в том числе и само собой разумеющееся уличное освещение. Те, кто желает жить в темноте, переселяются в лес», – решительно заметил он.