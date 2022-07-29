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5G сеть Telia охватывает треть населения Эстонии

rus.postimees.ee
5G сеть Telia охватывает треть населения Эстонии
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Мобильная мачта.
Мобильная мачта. Фото: Peeter Kümmel

В настоящее время Telia запустила 204 базовых станции 5G, таким образов, охватив треть населения страны. 

На этой неделе сеть 5G заработала и на новых частотах 3,6 ГГц, недавно приобретенных на частотном аукционе, что позволяет в некоторых регионах использовать мобильную передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с и выше.

«Количество базовых станций увеличивается каждую неделю, и на сегодняшний день покрыты почти все крупные города и районные центры, а также многие малые населенные пункты и волостные центры. Одним из основных направлений нашей деятельности как в этом году, так и в последующие годы является дальнейшее расширение зоны покрытия 5G и общая модернизация мобильной сети.

Спрос на технологию 5G быстро растет, поскольку сегодня наши клиенты уже используют более 100 000 телефонов 5G», – пояснил технический директор Telia Андре Виссе.

На государственном аукционе частотных лицензий на прошлой неделе Telia выиграла лицензию на использование частот 5G в диапазоне 3,6 ГГц. По словам Виссе, наличие этой лицензии позволяет добавить в сеть дополнительный радиочастотный ресурс, что отвечает постоянно растущим объемам использования мобильной передачи данных потребителями, позволяет предлагать еще более высокие скорости мобильного интернета, а также открывает путь для создания новых решений и вариантов использования для предприятий.

Обязательным условием использования 5G в мобильном телефоне является наличие в устройстве поддержки 5G и подходящего мобильного пакета.

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