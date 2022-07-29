Ragn-Sells детально распланировал завод по обогащению сланцевой золы

«Видением Eesti Energia является создание производства энергии, в котором возникающие в результате процессов материалы, такие как, например, сланцевая зола и известняк, используются в максимальной степени. Таким образом мы создаем полноценную экономику замкнутого цикла – каждый наш продукт является компонентом для создания следующего продукта, и когда созданный для конечного потребителя окончательный продукт в итоге становится отходом, он снова используется нами в качестве сырья.

Мы постоянно ищем новые идеи по более масштабному обогащению, и мы очень рады, что совместный проект с Ragn-Sells достиг очередной важной вехи», – сказал член правления Eesti Energia Маргус Вальс.

Ragn-Sells планирует приступить к полномасштабному производству карбоната кальция в 2028 году, и до этого необходимо оформить требуемые планировки и согласования. Планируемый завод сможет перерабатывать более миллиона тонн сланцевой золы и 250 000 тонн СО2 в год, в результате чего будет производиться около 500 000 тонн высокочистого карбоната кальция.

Планируемый в Ида-Вирумаа завод принесет в регион инвестиции в размере около 250 миллионов евро – они создадут до 100 прямых и еще дополнительно порядка 400 косвенных рабочих мест.

До строительства основного завода Ragn-Sells хочет построить в другом месте так называемый демонстрационный завод меньших размеров, в котором весь технологический процесс будет проведен от начала до конца.

Технология, созданная в сотрудничестве между Ragn-Sells, Тартуским университетом, Taltech и несколькими международными лабораториями, позволяет производить сверхчистый, экологически чистый карбонат кальция из оставшейся после производства электроэнергии золы и выбросов СО2.