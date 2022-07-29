Отопление все дорожает: Eesti Gaas балует бытовых потребителей фантастическим повышением цен

Причиной повышения цен является продолжающийся рост цен на природный газ на европейском рынке, что значительно увеличило закупочную цену для всех продавцов газа. За год газ на нидерландской газовой бирже подорожал более чем в пять раз, к осени на столько же вырастет цена на газ для эстонских потребителей.

По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каасика, несмотря на непостоянство европейского газового рынка и продолжающееся ценовое давление, компания уже почти полгода обеспечивает стабильность и ценовой покой отечественным клиентам.

«Стоимость гибкого пакета эстонских клиентов в последний раз повышалась в начале апреля, ранее она снижалась в марте. К сожалению, динамика цен на газ по-прежнему восходящая, и, вопреки ожиданиям, падения не произошло даже после заключения на этой неделе договоренностей по экономии газа в Европе», – пояснил Каасик. «В этой ситуации мы вынуждены подстраивать цену для бытового потребителя в соответствие с рыночным уровнем, как это сделали все крупные продавцы газа. Цена нашего нового гибкого пакета – одна из самых низких на рынке по сравнению с аналогичными пакетами», – добавил Каасик.