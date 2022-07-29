С 1 сентября Eesti Gaas повысит цену гибкого пакета природного газа для бытовых потребителей на 77 процентов. Цена вырастет с 1,5 евро до 2,65 евро за кубометр.
Отопление все дорожает: Eesti Gaas балует бытовых потребителей фантастическим повышением цен
Причиной повышения цен является продолжающийся рост цен на природный газ на европейском рынке, что значительно увеличило закупочную цену для всех продавцов газа. За год газ на нидерландской газовой бирже подорожал более чем в пять раз, к осени на столько же вырастет цена на газ для эстонских потребителей.
По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каасика, несмотря на непостоянство европейского газового рынка и продолжающееся ценовое давление, компания уже почти полгода обеспечивает стабильность и ценовой покой отечественным клиентам.
«Стоимость гибкого пакета эстонских клиентов в последний раз повышалась в начале апреля, ранее она снижалась в марте. К сожалению, динамика цен на газ по-прежнему восходящая, и, вопреки ожиданиям, падения не произошло даже после заключения на этой неделе договоренностей по экономии газа в Европе», – пояснил Каасик. «В этой ситуации мы вынуждены подстраивать цену для бытового потребителя в соответствие с рыночным уровнем, как это сделали все крупные продавцы газа. Цена нашего нового гибкого пакета – одна из самых низких на рынке по сравнению с аналогичными пакетами», – добавил Каасик.
По словам Каасика, покупатели, которых коснется рост цен, получат об этом персональные уведомления. «Мы также поделились информацией со всеми нашими клиентами о ситуации и перспективах газового рынка, как с точки зрения цены, так и с точки зрения надежности поставок. На наш взгляд, волнений на газовом рынке сейчас больше, чем объективных причин для этого. Хотя ситуация с обеспечением поставок в европейских странах разная, в целом, ее можно контролировать», – сказал Каасик.
Высокая цена на газ регулирует рынок самостоятельно и снижает потребление, что в свою очередь снижает риски бесперебойности поставок. «Поэтому мы должны надеяться, что в какой-то момент рынок успокоится, цены опустятся на более приемлемый уровень, тогда и мы сможем снова снизить цену».
Что касается надежности газоснабжения Эстонии, то причин для переживаний нет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Переход на газ норвежского и американского происхождения возможен и уже выполняется, трубы еще полны, запасы наработаны. В последние месяцы Eesti Gaas приобрела через польскую государственную компанию PGNiG три крупные поставки газа на основе сжиженного природного газа (СПГ).
«В середине июля мы подписали договор с норвежским энергетическим концерном Equinor о закупке двух ТВтч СПГ, газ поступит на Клайпедский СПГ-терминал в октябре и ноябре, что значительно повысит надежность поставок в Эстонию в предстоящий отопительный сезон. В долгосрочной перспективе определенность также должно обеспечить завершение строительства дополнительного терминала СПГ», – сказал Каасик.
У Eesti Gaas около 8 400 бытовых потребителей с газовым отоплением, которые больше всего страдают от этого повышения цен. Для клиентов с договором, привязанным к рыночному индексу, ситуация остается прежней, так как их цена меняется каждый месяц. Для клиентов с фиксированным пакетом договорная цена действует до окончания срока действия договора.