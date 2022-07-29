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В районе Кесклинн продолжается активное лето

rus.postimees.ee
В районе Кесклинн продолжается активное лето
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Pildil Tallinna kesklinnas asuva Suitsupääsupesa lasteaia lapsed.
Pildil Tallinna kesklinnas asuva Suitsupääsupesa lasteaia lapsed. Фото: Peeter Langovits

Управа района Кесклинн предлагает жителям возможность принять участие в различных бесплатных тренировках и других мероприятиях на свежем воздухе в течение всего лета.

С расписанием тренировок, а также бесплатных концертов, спектаклей детского театра и многого другого можно ознакомиться на домашней странице района Кесклинн.

"В августе можно будет принять участие в тренировках по самообороне и бегу на набережной Рейди теэ. У статуи русаки на пляже Инглиранд также продолжаются очень популярные тренировки по сальсе и бачате – число любителей танцев постоянно растет, поэтому мы решили продолжить эти тренировки до конца августа“, – сказал заместитель старейшины района Кесклинн Никита Грознов. „Другие тренировки посещает также довольно много жителей. Отрадно, что так много людей интересуются ободрением тела и духа.“

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