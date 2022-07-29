В районе Кесклинн продолжается активное лето

"В августе можно будет принять участие в тренировках по самообороне и бегу на набережной Рейди теэ. У статуи русаки на пляже Инглиранд также продолжаются очень популярные тренировки по сальсе и бачате – число любителей танцев постоянно растет, поэтому мы решили продолжить эти тренировки до конца августа“, – сказал заместитель старейшины района Кесклинн Никита Грознов. „Другие тренировки посещает также довольно много жителей. Отрадно, что так много людей интересуются ободрением тела и духа.“