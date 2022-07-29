Грузия не приняла, Армения отпустила

В Армении, кроме не очень дружелюбных цен, смущали дружелюбные пророссийские настроения. Часто можно было услышать агрессивные выпады против Украины, которую Россия должна вскорости «порвать». Любовь армян к России – вообще, странное явление. Понятно, что Россия воспринимается как союзница в борьбе с Азербайджаном и Турцией, но в реальности Россия мало способствует разрешению конфликта, но, скорее, нагнетает его, охотно снабжая оружием обе стороны. Раздуть реальный конфликт, насытив его наемниками, боеприпасами и дезинформацией, а потом заниматься небескорыстным миротворчеством, – фирменное ноу-хау, применявшееся в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, на Донбассе. Печально, что многие армяне не понимают, какова истинная роль России в конфликте. Разумеется, были и другие армяне, в основном из деревень, носители здравого смысла, которые считали абсурдом не только российско-украинскую войну, но даже армяно-азербайджанскую. Всегда существуют конфликты, столкновение интересов, но как можно оружием решить конфликт, а не усугубить?

У многих людей эта российско-армянская дружба вызывала опасения – на станет ли Армения высылать диссидентов по просьбе России? Не будут ли закрываться границы, в первую очередь, с Турцией? Не станет ли Армения частью восстанавливаемой Российской империи? Из Армении люди стали переезжать в Грузию, Турцию, айтишники – в Мексику, откуда было можно попасть в США. Немного придя в себя, я тоже почувствовал необходимость двигаться дальше. Больше всего привлекала Грузия. Полгода назад я впервые приехал туда и прожил более месяца, чувствуя себя очень комфортно среди ее людей, природы, способа жизни. Именно комфортно – слово, до такой степени чуждое «великой русской культуре», что Пушкина оно отвращало физически. Он даже писал это слово латиницей, comfort, как бы не желая пачкать об него русский язык. Но комфорт – это не уют, не покой. Основное словарное значение этого слова, совершенно не учитываемое Пушкиным – религиозное: утешение, прибежище. Наверное, это то, что сейчас больше всего необходимо всем. В Грузию мне хотелось вернуться. Но попасть туда мне было не суждено: дважды меня завернули с границы без объяснения причин. Оставалась только одна опция – Турция, с которой у Армении, несмотря на враждебные взаимоотношения и наглухо закрытую сухопутную границу, прекрасное авиасообщение.