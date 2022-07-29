Британцы боятся, что Радукану благодаря новому тренеру станет инструментом российской пропаганды

До этого Турсунов тренировал нашу первую ракетку Анетт Контавейт, но с началом войны в Украине ситуация осложнилась. В начале июня пришло сообщение о том, что их сотрудничество расторгнуто. Причиной стали визовые проблемы тренера.

Дальше последовал любопытный обмен. Совсем недавно Контавейт приступила к тренировкам с бывшим тренером Радукану Торбеном Белтцем, а британку стал тренировать Турсенов. Вторая замена вызвала негативную реакцию.

«Кремль использует это как пиар-ход, мол, Великобританию не заботит война в Украине. Будет действительно жаль, если Эмма пойдет на это. Я призываю ее подумать еще раз – чтобы осудить варварскую войну Путина», - предостерег молодую спортсменку представитель Рабочей партии Крис Брайант в интервью изданию Telegraph.

Его поддержал председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Джулиан Найт:

«Ужасно видеть, что россиянин тренирует восходящую звезду и лучшую теннисистку Великобритании. Надеюсь, LTA (теннисный союз – ред.) сумеет направить Эмму на правильный путь».