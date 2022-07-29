Британские политики предупреждают 19-летнюю теннисистку Эмму Радукану, что она может совершить огромную ошибку, взяв на работу тренера Дмитрия Турсунова.
Британцы боятся, что Радукану благодаря новому тренеру станет инструментом российской пропаганды
До этого Турсунов тренировал нашу первую ракетку Анетт Контавейт, но с началом войны в Украине ситуация осложнилась. В начале июня пришло сообщение о том, что их сотрудничество расторгнуто. Причиной стали визовые проблемы тренера.
Дальше последовал любопытный обмен. Совсем недавно Контавейт приступила к тренировкам с бывшим тренером Радукану Торбеном Белтцем, а британку стал тренировать Турсенов. Вторая замена вызвала негативную реакцию.
«Кремль использует это как пиар-ход, мол, Великобританию не заботит война в Украине. Будет действительно жаль, если Эмма пойдет на это. Я призываю ее подумать еще раз – чтобы осудить варварскую войну Путина», - предостерег молодую спортсменку представитель Рабочей партии Крис Брайант в интервью изданию Telegraph.
Его поддержал председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Джулиан Найт:
«Ужасно видеть, что россиянин тренирует восходящую звезду и лучшую теннисистку Великобритании. Надеюсь, LTA (теннисный союз – ред.) сумеет направить Эмму на правильный путь».
Талантливая Радукану взлетела на вершину в сентябре прошлого года, когда выиграла чемпионат US Open.