UEFA накажет турецких болельщиков за скандирование имени Путина

«В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента, инспектор UEFA по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков «Фенербахче», — говорится в заявлении.

Встреча завершилась победой киевского «Динамо» в дополнительное время — 2:1. Авторами голов в составе «Динамо» стали Виталий Буяльский и Андрей Караваев. У «Фенербахче» отличился Атилла Салаи. Первый матч команд закончился со счетом 0:0, и теперь киевляне выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.