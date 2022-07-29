UEFA начала расследование в отношении болельщиков «Фенербахче», сообщает news.ru со ссылкой на пресс-службу футбольного союза. Ранее турецкие фанаты во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» скандировали имя президента России Владимира Путина.
UEFA накажет турецких болельщиков за скандирование имени Путина
UEFA накажет турецких болельщиков за скандирование имени Путина
«В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента, инспектор UEFA по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков «Фенербахче», — говорится в заявлении.
Встреча завершилась победой киевского «Динамо» в дополнительное время — 2:1. Авторами голов в составе «Динамо» стали Виталий Буяльский и Андрей Караваев. У «Фенербахче» отличился Атилла Салаи. Первый матч команд закончился со счетом 0:0, и теперь киевляне выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу одной фразой оценил кричалки фанатов «Фенербахче». Специалист сказал, что ему жаль, и отметил, что не ожидал такой реакции.
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