Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута и печного топлива во втором квартале этого года. Агентство Reuters указывает, что общий объем за последние три месяца составил 647 000 тонн российского мазута, и большая часть этого объема проходит через эстонские порты. При этом никто из эстонских предпринимателей не хочет признавать этот бизнес своим.
Для подписчиков
Заработать, пока санкции не грянули: Российский мазут идет в Саудовскую Аравию через Эстонию
Заработать, пока санкции не грянули: Российский мазут идет в Саудовскую Аравию через Эстонию