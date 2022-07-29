Заработать, пока санкции не грянули: Российский мазут идет в Саудовскую Аравию через Эстонию

С точки зрения Саудовской Аравии, это имеет смысл. Жарким летом саудовцам нужно электричество для работы кондиционеров, а дешевый российский мазут – хороший вариант для электростанций. Свою дорогую нефть саудовцы оставляют на экспорт. Они и раньше покупали российский мазут и печное топливо, но сейчас, благодаря санкциям, россияне торгуют со скидкой, и покупать стало еще более выгодно.