Пт, 29.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Заработать, пока санкции не грянули: Российский мазут идет в Саудовскую Аравию через Эстонию

Микк Салу
, журналист
Заработать, пока санкции не грянули: Российский мазут идет в Саудовскую Аравию через Эстонию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Саудовцам выгодно покупать мазут у России, потому что из-за санкций цены на него упали. Однако покупать мазут у россиян – значит поддерживать войну.
Саудовцам выгодно покупать мазут у России, потому что из-за санкций цены на него упали. Однако покупать мазут у россиян – значит поддерживать войну. Фото: KRISTIAN BUUS

Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута и печного топлива во втором квартале этого года. Агентство Reuters указывает, что общий объем за последние три месяца составил 647 000 тонн российского мазута, и большая часть этого объема проходит через эстонские порты. При этом никто из эстонских предпринимателей не хочет признавать этот бизнес своим.

С точки зрения Саудовской Аравии, это имеет смысл. Жарким летом саудовцам нужно электричество для работы кондиционеров, а дешевый российский мазут – хороший вариант для электростанций. Свою дорогую нефть саудовцы оставляют на экспорт. Они и раньше покупали российский мазут и печное топливо, но сейчас, благодаря санкциям, россияне торгуют со скидкой, и покупать стало еще более выгодно.

Ключевые слова
Наверх