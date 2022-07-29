Ганновер отключает горячую воду из-за газового кризиса

Ганновер с полумиллионным населением стал первым в Германии городом, где к энергетическому кризису подготовились такими радикальными мерами, сообщает BBC.

Вода перестанет поступать в городские фонтаны, освещение достопримечательностей будет отключено. В остальных немецких городах, к примеру, в Аугсбурге, также перестали работать фонтаны, а в Берлине отключили ночное освещение архитектурных памятников.

Отопления в общественных зданиях Ганновера нет до октября, электрические радиаторы и кондиционеры запрещены. В зимние месяцы в помещениях не допускается температура выше 20 градусов.