- Когда ждать конкретики по таким сделкам?

- Когда появятся правительственные контракты. В чем преимущество Эстонии для Казахстана? Эстония – европейская страна. Тут все зарегламентировано. Мнения принимаются коллегиально. Невозможно договориться между несколькими промышленно-финансовыми группами. Обязательно будут слушания, обсуждение на уровне парламента.

- В чем выгода для Эстонии?

- Это же инженерная инфраструктура: обслуживание, регистрация лиц, налоги. Для экономики это хорошо всегда.

- Раньше Казахстан активно работал через российские порты?

- Наш транскаспийский трубопроводный консорциум как раз и работал через Новороссийск, Усть-Лугу. Терминалы и там, и там стоят. Есть в собственности, есть арендованные. Были новости о том, что работа этих терминалов приостанавливалась. Насколько эти решения были связаны с политикой, не могу сказать. Но когда наступают такие этапы турбулентности, и промышленность, и правительственный сектор стараются искать альтернативу. Это нормально для экономики. Деньги любят тишину. Что может быть тише Эстонии (смеется)?

- На этом фоне глава Эстонской государственной железнодорожной компании Operail Рауль Тоомсалу заявил, что есть желание заменить российские товары, которые нельзя возить из-за санкций, на грузы из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Есть и встречное движение из Таллина навстречу желанием из Астаны.

- Да. Классическая диверсификация. Рынки диктуют свое. Рынок работает жестко всегда.

- Главный экспорт Казахстана на Балтику – это что?