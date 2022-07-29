Оперативная сводка эстонской разведки о боевых действиях в Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) по-прежнему концентрируют усилия на направлении Северск – Бахмут. Они нацелены на занятие удобных позиций для захвата Славянска и выхода на административные границы Донецкой области. Усиливается группировка российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Вероятнее всего, это говорит о подготовке к украинскому контрнаступлению.

Вся линия соприкосновения подвергается артиллерийским налетам, однако их интенсивность значительно ослабла. По-видимому, хотя бы частично это обстоятельство объясняется подрывом складов с боеприпасами и ударам по командным пунктам россиян.

ВС РФ продолжают медленное, но методичное продвижение на линии Донецк – Луганск. Одновременно с этим они уступают территории в Херсонской области. В целом за наблюдаемый период российским войскам не удалось добиться значимого расширения захваченных территорий.

ВС РФ продолжают вербовать личный состав для войны с Украиной. В последнее время активизировались попытки вербовки заключенных. Утверждается, что в Ленинградской, Новгородской и Владимирской областях, а также Мордве и Адыгее наняли 300-400 заключенных. Якобы 150 человек уже находятся на Украине. Утверждается, что подготовка длится до трех недель. Заключенных мотивируют деньгами и погашением судимости.

Вдобавок к этому РФ якобы военные госпитали не справляются с потоком раненых, поэтому Россия мобилизует гражданских медиков.