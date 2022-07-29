Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине.
Оперативная сводка эстонской разведки о боевых действиях в Украине
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) по-прежнему концентрируют усилия на направлении Северск – Бахмут. Они нацелены на занятие удобных позиций для захвата Славянска и выхода на административные границы Донецкой области. Усиливается группировка российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Вероятнее всего, это говорит о подготовке к украинскому контрнаступлению.
Вся линия соприкосновения подвергается артиллерийским налетам, однако их интенсивность значительно ослабла. По-видимому, хотя бы частично это обстоятельство объясняется подрывом складов с боеприпасами и ударам по командным пунктам россиян.
ВС РФ продолжают медленное, но методичное продвижение на линии Донецк – Луганск. Одновременно с этим они уступают территории в Херсонской области. В целом за наблюдаемый период российским войскам не удалось добиться значимого расширения захваченных территорий.
ВС РФ продолжают вербовать личный состав для войны с Украиной. В последнее время активизировались попытки вербовки заключенных. Утверждается, что в Ленинградской, Новгородской и Владимирской областях, а также Мордве и Адыгее наняли 300-400 заключенных. Якобы 150 человек уже находятся на Украине. Утверждается, что подготовка длится до трех недель. Заключенных мотивируют деньгами и погашением судимости.
Вдобавок к этому РФ якобы военные госпитали не справляются с потоком раненых, поэтому Россия мобилизует гражданских медиков.
В Херсонской и Запорожской областях формируются избирательные комиссии для проведения «референдумов». Пророссийские власти подписали документ о формировании избиркомов, которым предстоит провести плебисцит о присоединении областей к РФ. Якобы «референдумы» назначены на 11 сентября – в тот же день будет проходить голосование в России. Похоже, в Херсонской области ведутся подготовительные работы для строительства военных баз. Это признак желания закрепить постоянное присутствие, что противоречит заявлениям о временном удержании территории в связи с «специальной военной операцией».
ВС РФ по-прежнему используют комплексы противовоздушной обороны (С-300, С-400) для ударов по наземным целям. Чаще всего ракеты, в том числе намеренно, били по гражданской инфраструктуре. Применение комплексов ПВО для ударов по наземным целям, скорее всего, свидетельствует об истощении запасов баллистических и крылатых ракет.
Харьковское направление (Восток)
В ушедшую неделю ВС РФ на Харьковском оперативном направлении значимых успехов не имели. Одновременно с этим имеются признаки подготовки российских войск к возобновлению наступательных действий. В частности, россияне проводят локальные атаки для улучшения собственных позиций. Харьков и его окрестности по-прежнему подвергались ударам артиллерии, ракет и авиации.
В течение последней недели ВС РФ провели ряд небольших атак с Изюмского выступа в сторону Славянска. Судя по всему, эти действия были нацелены на сковывание противника, а не прорыв обороны. Боевые действия велись в районе населенных пунктов Бражовка, Долгенькое, Мазановка и Долина.
Российские войска не добились значимых успехов. Линия фронта по-прежнему пролегает примерно в 20 километрах от Славянска.
Донецко – Луганское направление
ВС РФ продолжают концентрировать усилия на линии Северск – Бахмут. Об этом свидетельствуют атаки ушедшей недели. Российские войска пытались наступать подразделениями численностью до взвода и до роты в сторону Северска и Бахмута. Они добились ограниченных результатов.
Находящася на юго-востоке от Бахмута Углегорская тепловая электростанция практически наверняка находится под полным контролем ВС РФ. Однако захват ТЭС не дает значимых тактических преимуществ. В течение последней недели вся линия соприкосновения подвергалась ударам артиллерии и авиации, что также говорит о приоритетности этого направления. В целом конфигурация линии фронта остается прежней, а местность скорее удобна для обороны.
Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о переброске частей 2-го армейского корпуса и других неназванных российских подразделений под Авдеевку. Вероятно, на этом направлении будет наблюдаться эскалация боевых действий, поскольку украинские войска занимают территории, с которых они могут воздействовать по позициям и районам сосредоточения ВС РФ в Донецке и его окрестностях.
Южное направление
В течение последней недели российские войска теряли территории в отдельных частях Херсонской области. При этом ВС РФ предпринимали атаки для возвращения утраченных позиций. Судя по всему, Россия стягивает в Херсонскую и Запорожскую области дополнительные силы для противодействия возможному контрнаступлению ВСУ.
Наиболее приоритетными направлениями для российских войск являются Кривой Рог и Николаев, по последнему городу вчера был нанесен удар авиации. Удары украинских сил по Антоновскому мосту и мосту в Дарьевке могут в значительной мере подорвать снабжение российских войск в Херсонской области.