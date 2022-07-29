Джо Байден: «США стоят плечом к плечу с Эстонией, Латвией и Литвой»

В заявлении, распространенном Белым домом, Байден подчеркнул, что на протяжении века непрерывных дипломатических отношений США всегда поддерживали борьбу стран Балтии за независимость, не признавали советскую оккупацию даже в 1940-х годах, поддерживая законные правительства этих стран, подчеркивая их территориальную целостность и независимость, принимая декларацию Самнера Уэллеса.

«Это подтвердило общеизвестную позицию США — мы верим в суверенитет, право на самоопределение и территориальную целостность и выступаем против грабительских действий, осуществляемых угрозами или силой, — напомнил президент США. - Поскольку Европа становится свидетелем очередной атаки на суверенитет и территориальную целостность, мы вместе с нашими союзниками и партнерами защищаем свободу, демократию и безопасность.

Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Эстонией, Латвией и Литвой, чтобы противостоять жестокой и неспровоцированной войне России в Украине и привлечь Россию к ответственности».

Байден подчеркнул, что страны Балтии лучше всех знают, «что поставлено на карту», ​​а США будут стремиться укреплять европейскую безопасность и «защищать каждый сантиметр территории НАТО».

«Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с Эстонией, Латвией и Литвой по всем глобальным вызовам, чтобы гарантировать, что следующее столетие принесет больше мира, безопасности и свободы для всех», — говорится в заявлении президента США.

После февральского нападения России на Украину лидеры стран НАТО в Мадриде в конце июня подтвердили намерения увеличения до размера бригад сил, переброшенных несколько лет на восточном крыле Альянса.