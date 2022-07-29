С сегодняшнего дня и до 4 августа мэр Таллинна Михаил Кылварт будет находиться с официальным визитом в Сингапуре.
Михаил Кылварт на неделю отправился в Сингапур
В рамках визита Михаил Кылварт примет участие в форуме мэров городов World Cities Summit (WCS). Ежегодный форум WCS предоставляет мэрам городов уникальную возможность обсудить актуальные темы на международном уровне, а также поделиться лучшим опытом.
Мэр Таллинна примет участие в панельной дискуссии Smart Cities, в ходе которой участники сосредоточатся на обсуждении тем, связанных с вызванными пандемией проблемами и предстоящими вызовами – изменениях приоритетов так называемого «умного города», а также подготовке к следующим кризисам.
В ходе визита мэр также встретится с представителями министерства транспорта и ознакомится с инновативными возможностями передвижения в Сингапуре, а также встретится с руководством национальных парков Сингапура, которые расскажут о новаторских возможностях использования местных зеленых зон. Кроме того, мэр Таллинна нанесет визит в посольство Эстонской Республики в Сингапуре.
В составе делегации Таллинна также городской канцлер Кайри Вахер и директор стратегического развития Райдо Рооп.