Андрей Новиков покидает пост вице-мэра Таллинна и выходит из Центристской партии

«Сам факт того, что Андрей Новиков принял участие в конкурсе на должность члена правления, является большой победой для предприятия, – отметил выбранный председателем правления АО TLT Кайдо Падар. – Работа в качестве вице-мэра, ответственного за транспортную сферу крупнейшего самоуправления Эстонии, обогатила его отраслевым опытом и знаниями. Именно эти экспертные преимущества он сможет реализовать на практике в самом крупном предприятии общественного транспорта.»

Договор с Андреем Новиковым будет подписан сроком на пять лет. Заработная плата члена правления составит 6400 евро, автомобильная компенсация не предусмотрена, предельный уровень расходов на обучение не должен превышать размера одной месячной зарплаты в год, что соответствует действующим городским правилам.

«Проработав в течение 17 лет в публичном секторе на разных должностях, считаю, что настало время двигаться дальше. В качестве члена правления TLT я смогу реализовать свой опыт на благо развития общественного транспорта, – заявил Андрей Новиков. – В связи со вступлением в новую должность, я складываю с себя полномочия вице-мэра Таллинна, а также выхожу из Центристской партии Эстонии. Мэру будет подано заявление с просьбой об освобождении с занимаемой должности с середины августа. Точное время и дата выяснится в конце будущей недели, когда мэр вернется из командировки».

Андрей Новиков занимал должность вице-мэра Таллинна с 2017 года, он курировал работу Таллиннского департамента городского планирования, а также транспортного департамента и департамента городского имущества. С 2015 по 2017 год был депутатом Рийгикогу (участвовал в работе экономической комиссии и комиссии по делам ЕС). С 2011 по 2015 год работал старейшиной столичного района Кристийне, с 2007 по 2011 год – заместителем старейшины Ласнамяэ, а с 2005 по 2007 год был советником в Таллиннской городской канцелярии. С 2020 года Андрей Новиков является членом правления НКО Северо-Эстонский центр общественного транспорта (Põhja-Eesti ühistranspordikeskus), а с 2020 по июль 2022 года был председателем совета АО Таллиннский городской транспорт (Tallinna Linnatransport).

Андрей Новиков окончил магистратуру Таллиннского технического университета по специальности «бизнес-финансы и учет», продолжает обучение в магистратуре юридического факультета Тартуского университета. Ранее Новиков получил образование в сфере бухгалтерского учета в Таллиннской экономической школе, а также по специальности административного управления в Академии внутренних дел.