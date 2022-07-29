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Японская спортсменка погибла в ДТП во время тренировки

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Японская спортсменка погибла в ДТП во время тренировки
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Leinaküünal.
Leinaküünal. Фото: Liis Treimann

Во время велотренировки погибла японская триатлонистка Цудой Миядзаки, сообщает Международная федерация триатлона (World Triathlon). Спортсменку насмерть сбила машина недалеко от Орлеана (Франция).

Во вторник Миядзаки находилась во Франции на индивидуальном тренировочном сборе.

В 2019 году Миядзаки выиграла чемпионат Японии по триатлону среди молодежи. Она планировала выступить на Олимпийских играх в Париже и Лос-Анджелесе.

Власти расследуют происшествие.

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