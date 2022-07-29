Японская спортсменка погибла в ДТП во время тренировки

Во вторник Миядзаки находилась во Франции на индивидуальном тренировочном сборе.

В 2019 году Миядзаки выиграла чемпионат Японии по триатлону среди молодежи. Она планировала выступить на Олимпийских играх в Париже и Лос-Анджелесе.