Во время велотренировки погибла японская триатлонистка Цудой Миядзаки, сообщает Международная федерация триатлона (World Triathlon). Спортсменку насмерть сбила машина недалеко от Орлеана (Франция).
Японская спортсменка погибла в ДТП во время тренировки
Японская спортсменка погибла в ДТП во время тренировки
Во вторник Миядзаки находилась во Франции на индивидуальном тренировочном сборе.
В 2019 году Миядзаки выиграла чемпионат Японии по триатлону среди молодежи. Она планировала выступить на Олимпийских играх в Париже и Лос-Анджелесе.
Власти расследуют происшествие.