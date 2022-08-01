На фоне роста цен на энергоносители и набирающей обороты инфляции жители Эстонии все больше задумываются об инвестициях в жилье. Как выяснилось в опросе недели Rus.Postimees, желание купить квартиру в Нарве, Кохтла-Ярве или Йыхви проявляют не только люди среднего возраста, имеющие постоянный и гарантированный доход выше среднего, но и пожилые, имеющие накопления и пенсию.
Опрос недели ⟩ Рынок жилья: реальные цены или мыльный пузырь?
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, предприниматель (НАРВА)
Пузыря нет, это все разговоры для ботаников или простачков. У нас есть такой негласный рынок жилья, который и рулит тем рынком, что на поверхности. И, честно скажу, он отражает реальную картину. У нас в Нарве все крупные сделки проходят именно с недвижимостью. И это хороший доход. Кладут на счет, снимают, покупают, продают, снова кладут. В Нарве квартиры торгуют, как акции на бирже. Это пользуется спросом не только среди наших. Из Латвии и даже из России приезжают – до этой войны приезжали, по крайне мере. Цена в евро у нас подросла, но рынок есть рынок, и нечего тут придумывать, за метр теперь 450 или 500 – значит так, иди дальше. Многие умники берут кредит, да, берут в долг, потому что десять лет назад то, что ты покупал за копейки, сейчас стоит состояние, а квартира как была под тобой, так и осталась. Чуешь? Хоть какая-то копейка, тут же сарай какой, гараж, дачный участок. Получается и двойная выгода, и база на будущее. Проблема в том, что у людей часто свободных денег нет.
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА, пенсионерка (ТАЛЛИНН)
Я вам скажу на примере моей семьи. У меня двое внуков, которые в ипотеку взяли себе квартиры, и чувствуют себя очень хорошо, никаких жалоб. Могли бы жить вместе с нами, но они решили такой шаг сделать – инвестицию в квартиры. Ну современные люди. Я считаю, что если работа есть, знания, образование, то и надо покупать. А в кредит сейчас все, что хочешь. Дочка моя говорит, что лучше платить деньги за свою квартиру себе же, чем за съемную не пойми кому, и я полностью с ней согласна. Раньше давали квартиры, но как – давали… Полжизни работать надо было. Я женщина, а женщинам не очень-то давали квартиры тогда. Я ходила и добивалась. Многие мои подруги пошли на чистенькую работу, а я осталась на стройке. Так вот они были без жилья, а я получила, потому что работала и маляром, и штукатуром. И это не так, что ты работаешь на страну, и ладно. Нет, работать было недостаточно, надо было ходить, просить. А сейчас вон кредиты везде, сколько строится жилья. Тогда строили тоже много. Оглянитесь: все что вас окружает, построено нашим поколением, нашими руками строителей. Я с молодости на стройках и скажу вам, что дом для человека – это первое место, это стабильность в жизни, ее стержень.
ВАЛЕРИЙ ЕРМОЛОВ, инженер (МААРДУ)
Скажу так. Для молодых это все актуально. Но я немолодой и вижу, что цены завышены капитально. Из-за инфляции сейчас неоправданный рост цен на квартиры и комнаты. Евро падает, люди хотят сохранить хоть что-то. Считайте сами, сегодня курс евро ниже доллара. Инфляция съедает любые накопления. Тридцать процентов, как корова языком, с каждого евро – как так? Поэтому и растут цены на недвижимость, чего вы хотели? Но это пузырь искусственный, который грохнется скоро. И я это увижу, и вы. Вся эта спекуля- ция грохнется, когда Путин придет. Рынок жилья обвалит Владимир Путин. Ясно?
НАДЕЖДА КААСИК, работник сферы культуры (МААРДУ)
Я по своей семье сужу. Можно взять и квартиру, и комнату, если есть хорошая работа и в голове что-то. Если учился, если есть специальность, которая требуется сейчас и нужна всегда, то и банк даст кредит, и на работе начальство не обидит. У меня дети, у меня внуки, и все взяли в лизинг квартиры, сейчас это возможно, и это ваша собственность, понимаете? Это уже навсегда вложение. Каждый должен думать головой, как ему жить дальше, и не рассчитывать на счастливый случай или государство. Тут зависит от каждого человека, кто как может. Некоторые не желают думать головой, а многие понимают, что дом – это нужно для себя и для семьи. Семья, дом и работа. Больше ничего не надо человеку.
НИНА КАЛИНИНА, банковский работник (ТАЛЛИНН)
Рынок переоценен, конечно. Очень неоправданные цены. Совершенно недоступные – особенно в Таллинне и Пярну. Но надо каждому стараться покупать в кредит жилье. Это покупка на будущее: ты знаешь, что купил для себя, но останется детям и внукам. Это же вложение. В советское время давали жилье, но то было государственное, а сейчас – твое. Собственность – это всегда хорошо. Молодым сейчас не до этого, им бы погулять, поездить, мир посмотреть, машину купить, я все понимаю. Вот и снимают. Но когда снимаешь, отдаешь деньги на ветер, а когда ипотека, деньги идут в тебя. Так что рано или поздно нужно задуматься о будущем, когда сможешь иметь свой собственный угол, который передашь детям.
МАРИКА РООМЕРЕ, драматург (ТАЛЛИНН)
Недвижимость – это инструмент инвестиций и стабильность в жизни. У меня сыновья, молодые люди. Им важно чувствовать себя свободными, но и деньги нужно сохранять. Один имеет свою квартиру в собственности, другой снимает жилье. Тот, кто снимает, хочет погулять по миру, не быть привязанным. Он в Австралии сейчас работает педагогом. Недвижимость для каждого – вопрос частного порядка. Это не только финансы, это и социальный статус, и прогноз на будущее, а для кого-то и стимул для семьи. Так что, если человек хочет, он может выбирать: у нас или в другой стране – все доступно, все реально.
МАКСИМ ШАРКОВ, студент (МААРДУ)
Я считаю, что рынок сам регулирует себя. Тут нельзя говорить, что дорого или дешево. Кто-то покупает для того, чтобы сохранить деньги, кто-то – чтобы жить. Деньги сами по себе ничего не стоят, а вот недвижимость всегда ценится. Так что, если есть деньги, надо брать. Но для моего поколения сейчас покупать, чтобы жить, – это не актуально. Мы мобильны: сегодня здесь, завтра там. Лучше снимать жилье, а деньги вкладывать в более доходные вещи. Хотя, если бы я покупал, то в Таллинне, Пярну, Тарту. В крупных городах недвижимость будет дорожать всегда, а гдето в Силламяэ рост цен не такой быстрый, и ждать придется долго.
ВЯЧЕСЛАВ ДЕКЛАВС, менеджер по продажам (ПАЛДИСКИ)
Сейчас рынок позволяет купить квартиру или комнату. Конечно, цены завышены. Я платил за аренду 500 евро, а банку по кредиту я буду платить 300. Вот и 200 евро выгоды. Хоть и без коммунальных платежей, но уже что-то. Это моя собственность, это стабильность. Этот ликвид я могу продать через 10 лет и выиграть. Я считаю, что для современной молодежи это важно, потому что если ты потеряешь работу или что-то случится, то уже есть защита на будущее. Конечно, цены высокие. Сейчас и туалеты продаются в Таллинне за сто тысяч, но я говорю о пригородах. Я взял площадь в Палдиски, и мне очень спокойно сейчас – даже при такой инфляции и неразберихе. Очень многие уезжают из Таллинна, потому что дорого. Если у тебя есть тридцать пять, пятьдесят или семьдесят тысяч, ты вкладываешь в квартиру в Тарту, Палдиски, Нарве. И всё, ты спокоен. Смотрите, если есть машина, то даже траты на бензин – это минимально, если сравнивать с тем, сколько ты платишь за коммуналку в Таллинне. И если экономим на жилье, есть возможность копить на что-то другое. Я за десять лет расплачусь с банком и буду присматривать вариант уже в Таллинне. Надо уважать себя. Знаете, если тебе сорок и ты снимаешь – это несерьезно. Мужчина должен построить дом, ну купить квартиру, я так считаю.
Комментарий автора
Для жителей Эстонии рынок жилья давно перестал быть средством, с помощью которого решают только вопросы личной жилплощади. Недвижимость – это привычный инвестиционный инструмент, которым пользуются все – от студентов до пенсионеров. Сегодня на фоне более чем 20-процентной инфляции, удорожания всех видов энергии, роста цен на товары и услуги люди все больше склоняются к покупке жилой недвижимости для сохранения денег, а если повезет, то и ради будущего заработка.
С 2010 года рост цен за квадратный метр в разных частях Эстонии составил от 120 до 300 процентов, и такая тенденция сохраняется для всех типов недвижимости. Цены зависят от постоянно дорожающих строительных материалов, и стоимость квадратного метра в многоэтажном доме к моменту его заселения вырастает иногда на 20 или 30 процентов.
Тем не менее рынок регулируется спросом и предложением, которые влияют на колебания цен. Большинство наших респондентов высказались в пользу покупки недвижимости, если есть возможность получить в банке ипотечный заем или если собственные средства позволяют. Мнения разделились в зависимости от возраста респондентов и цели приобретения жилой недвижимости.
Большинство взрослых людей рассматривает покупку недвижимости как главный этап жизни. Для кого-то приобретение недвижимости знаменует переход в «зрелый возраст» или открывает дорогу к созданию семьи.
Молодежь преимущественно ставит целью инвестирование для сохранения средств или извлечения прибыли от перепродажи или сдачи внаем. Любопытно, что ни люди старшего возраста, ни молодежь почти не высказали особых предпочтений в отношении места расположения или особенностей самих объектов недвижимости.
Подавляющие большинство опрошенных исходят только из факта приобретения жилья вне зависимости от города и года постройки. Стоит добавить, что несмотря на постоянное удорожание коммунальных услуг, отопления и электроэнергии, люди активно приобретают объекты любого уровня энергопотребления. Особый интерес сейчас наблюдается к однокомнатным и малогабаритным двухкомнатным квартирам в спальных районах крупных городов.
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