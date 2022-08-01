Опрос недели ⟩ Рынок жилья: реальные цены или мыльный пузырь?

Комментарий автора

Для жителей Эстонии рынок жилья давно перестал быть средством, с помощью которого решают только вопросы личной жилплощади. Недвижимость – это привычный инвестиционный инструмент, которым пользуются все – от студентов до пенсионеров. Сегодня на фоне более чем 20-процентной инфляции, удорожания всех видов энергии, роста цен на товары и услуги люди все больше склоняются к покупке жилой недвижимости для сохранения денег, а если повезет, то и ради будущего заработка.

С 2010 года рост цен за квадратный метр в разных частях Эстонии составил от 120 до 300 процентов, и такая тенденция сохраняется для всех типов недвижимости. Цены зависят от постоянно дорожающих строительных материалов, и стоимость квадратного метра в многоэтажном доме к моменту его заселения вырастает иногда на 20 или 30 процентов.

Тем не менее рынок регулируется спросом и предложением, которые влияют на колебания цен. Большинство наших респондентов высказались в пользу покупки недвижимости, если есть возможность получить в банке ипотечный заем или если собственные средства позволяют. Мнения разделились в зависимости от возраста респондентов и цели приобретения жилой недвижимости.

Большинство взрослых людей рассматривает покупку недвижимости как главный этап жизни. Для кого-то приобретение недвижимости знаменует переход в «зрелый возраст» или открывает дорогу к созданию семьи.

Молодежь преимущественно ставит целью инвестирование для сохранения средств или извлечения прибыли от перепродажи или сдачи внаем. Любопытно, что ни люди старшего возраста, ни молодежь почти не высказали особых предпочтений в отношении места расположения или особенностей самих объектов недвижимости.

Подавляющие большинство опрошенных исходят только из факта приобретения жилья вне зависимости от города и года постройки. Стоит добавить, что несмотря на постоянное удорожание коммунальных услуг, отопления и электроэнергии, люди активно приобретают объекты любого уровня энергопотребления. Особый интерес сейчас наблюдается к однокомнатным и малогабаритным двухкомнатным квартирам в спальных районах крупных городов.