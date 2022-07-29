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«Правые» станут политической партией 18 августа

rus.postimees.ee
«Правые» станут политической партией 18 августа
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Parempoolsed teatavad erakonna moodustamisest
Parempoolsed teatavad erakonna moodustamisest Фото: Pilt videost

«Правые» собираются сегодня, чтобы созвать общее собрание для создания партии 18 августа. При создании партии утвердятся основы мировоззрения, изберутся председатель и правление партии.

Вчера количество членов «Правых» увеличилось до 500 человек, что является обязательным условием для регистрации в качестве политической партии.

По мнению одной из предводителей «Правых», Лавли Перлинг, эстонский политический ландшафт склоняется влево. «От прежних правых политических партий остались только вывески. Их политика сосредоточена на раздаче того, что было создано до сих пор, вместо того, чтобы ценить предпринимательство и самодостаточность», — сказала Перлинг.

«Чтобы восстановить баланс в эстонской политике, в следующем созыве Рийгикогу нужна политическая партия, которая выступает за правое мировоззрение. «Правые» окажут положительное влияние на эстонскую политику, мы выдвинем смелые и действительно правые идеи», — сказала Перлинг.

Логотип «Правых»
Логотип «Правых» Фото: Parempoolsed

Символ новой партии - "Быстро вперед!" знак, который резюмирует миссию правых, сосредоточится на политике, которая обеспечивает безопасность Эстонии и увеличивает благосостояние эстонцев.

Подробнее смотрите в видео:

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