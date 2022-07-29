Сыырумаа обещал заняться тондискими казармами: в квартале Park Tondi прошел праздник стропил

«Строящееся офисное здание расположено в районе Park Tondi, куда позже добавятся многоквартирные дома и где уже есть спортивный центр. Также мы приведем в порядок одно крыло казармы и расположим там клубное здание. Если посмотреть на окрестности, то лучшего места для жизни или работы просто не найти! С крыши здания будет открываться вид на море, Старый город, аэропорт – практически в любую сторону, куда пожелаешь. Замечательное место!» – сказал Урмас Сыырумаа, председатель совета US Invest.

Урмас Сыырумаа уверен в своей команде. Фото: Marek Metslaid

«Мы всегда строим хорошо, потому что у нас нет ни привычки, ни желания строить плохие здания, как в строительном, так и в геобиологическом смысле. Хочу поблагодарить всех партнеров по сотрудничеству, которые в усложнившейся ситуации смогли достичь компромисса и принять участие в строительстве этого здания», – добавил Сыырумаа.

Так будет выглядеть новое офисное здание на Таммсааре, 56. Фото: US Real Estate

Офисное здание нового тысячелетия с практически нулевым энергопотреблением, расположенное по адресу Таммсааре, 56 отличается продуманными пространственными решениями и дополнительными возможностями, способствующими хорошей привычке больше двигаться. Большая часть парковки в основном находится на подземном этаже здания, также есть закрытая велопарковка с возможностью переодеться и помыться. Все офисные площади имеют балкон, а на крыше здания будет построена терраса с видом на теннисные корты спортивного центра Forus.

Архитекторами офисного здания по адресу Таммсааре, 56 являются компании HG Arhitektuur и KAMP Architects.

Жилой и деловой квартал Park Tondi, застройщиком которого является US Real Estate, будет построен в районе исторических казарм Тонди рядом со спортивным центром Forus Tondi. К 2024 году в квартале добавится 28 000 квадратных метров жилых и офисных помещений.