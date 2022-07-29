В жилом и деловом квартале Park Tondi состоялся праздник стропил: первое офисное здание квартала по адресу Таммсааре, 56 достигло своей максимальной высоты – 28 метров. Здание будет готово в январе 2023 года, и на сегодняшний день уже забронировано для аренды 80% площадей.
Сыырумаа обещал заняться тондискими казармами: в квартале Park Tondi прошел праздник стропил
«Строящееся офисное здание расположено в районе Park Tondi, куда позже добавятся многоквартирные дома и где уже есть спортивный центр. Также мы приведем в порядок одно крыло казармы и расположим там клубное здание. Если посмотреть на окрестности, то лучшего места для жизни или работы просто не найти! С крыши здания будет открываться вид на море, Старый город, аэропорт – практически в любую сторону, куда пожелаешь. Замечательное место!» – сказал Урмас Сыырумаа, председатель совета US Invest.
«Мы всегда строим хорошо, потому что у нас нет ни привычки, ни желания строить плохие здания, как в строительном, так и в геобиологическом смысле. Хочу поблагодарить всех партнеров по сотрудничеству, которые в усложнившейся ситуации смогли достичь компромисса и принять участие в строительстве этого здания», – добавил Сыырумаа.
Офисное здание нового тысячелетия с практически нулевым энергопотреблением, расположенное по адресу Таммсааре, 56 отличается продуманными пространственными решениями и дополнительными возможностями, способствующими хорошей привычке больше двигаться. Большая часть парковки в основном находится на подземном этаже здания, также есть закрытая велопарковка с возможностью переодеться и помыться. Все офисные площади имеют балкон, а на крыше здания будет построена терраса с видом на теннисные корты спортивного центра Forus.
Архитекторами офисного здания по адресу Таммсааре, 56 являются компании HG Arhitektuur и KAMP Architects.
Жилой и деловой квартал Park Tondi, застройщиком которого является US Real Estate, будет построен в районе исторических казарм Тонди рядом со спортивным центром Forus Tondi. К 2024 году в квартале добавится 28 000 квадратных метров жилых и офисных помещений.
US Real Estate - это принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания по недвижимости, целью которой является создание целостной жилой и деловой среды с современной архитектурой. Одним из самых выдающихся проектов является новое сердце города Таллинна - квартал Ротерманни, который благодаря своей уникальной архитектуре удостоился большого международного внимания. Портфель недвижимости US Real Estate включает в себя более 100 000 м2 сдаваемых в аренду площадей и более 200 000 м2 площадей в стадии строительства, включая недвижимость Golden Gate на улице Лаэва, 5 и Батарейную морскую крепость.