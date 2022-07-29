Грабители унесли из дома футболиста сборной Хорватии имущества на 600 тысяч евро

Грабители проникли в жилище со стороны леса, с которым граничит участок Виды. По заявлению футболиста, пропали ценные предметы на общую сумму 4,5 млн хорватских кун (примерно 600 000 евро).

В полиции Загреба заявили, что ограбление было спланировано с участием лиц, имеющим доступ к жилищу и его системам безопасности, поскольку в момент ограбления были отключены и камеры видеонаблюдения, и сигнализация.

Футболист в эти дни собирался отправиться Грецию для подписания соглашения с АЕК, однако из-за ограбления ему пришлось остаться дома и отложить оформление перехода в новый клуб.

Вида в составе хорватской сборной спортсмен завоевал серебряные медали чемпионата мира по футболу 2018 года. Он известен по выступлениям за киевское «Динамо» и леверкузенский «Байер».

Это далеко не первый случай ограбления футболистов. В апреле был ограблен бывший защитник сборной Англии Эшли Коул.