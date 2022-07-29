Редкое предложение: выставлен на продажу настоящий сетумааский хутор

Хутор, расположенный неподалеку от озера Ляммиярве, состоит из трех участков недвижимости: 2,18 гектаров сельскохозяйственной земли, 1922 м2 и 2576 м2 жилой земли.

Хутор Йыэ. Фото: KV.EE

Попасть в Аудъяссааре можно через деревню Люйбница, миновав смотровую башню и пройдясь по пляжу. Самым ближайшим крупным населенным пунктом является Ряпина. Хутор практически находится в тупике, так что это очень спокойное место.

Строениям на хуторе Йыэ около ста лет. Жилой дом, амбар, конюшня и уличный туалет объединены одним двором. Только баня построена в 90-х.

Хутор Йыэ. Фото: KV.EE

Воду можно набрать из колодца во дворе, причем ведрами ее носить не надо, так как работает насос. Вода очень чистая, но вот канализации нет.

Новый собственник может заняться огородничеством. Здесь всегда выращивали лук, чеснок и огурцы.

Хутор находится в нескольких сотнях метров от озера Ляммиярве по прямой. Пляж и место для купания расположены в 800 метрах.

Хутор Йыэ. Фото: KV.EE