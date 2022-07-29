Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт выбыла в пятницу из борьбы на проходящем в Праге теннисном турнире серии WTA, проиграв в четвертьфинальном поединке россиянке Анастасии Потаповой, сообщает rus.err.
Контавейт выбыла из борьбы в четвертьфинале турнира в Праге
Контавейт выбыла из борьбы в четвертьфинале турнира в Праге
Занимающая второе место в мировом рейтинге Контавейт уступила Потаповой (WTA 59) в двух сетах 1:6, 1:6.
Россиянка в ходе матча дважды подала навылет и сделала всего одну двойную ошибку. Контавейт допустила шесть двойных ошибок и выиграла всего 44% очков на первой подаче, не заработав в матче ни одного брейк-пойнта.
Следующий раз эстонская теннисистка выйдет на корт на турнире в Торонто, который начнется 8 августа.
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